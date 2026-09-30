San Marino-Cina, Barbara Terenzi alle celebrazioni per il 77° anniversario della Repubblica Popolare Cinese

San Marino-Cina, Barbara Terenzi alle celebrazioni per il 77° anniversario della Repubblica Popolare Cinese.

Il 28 settembre, la Presidente dell'Associazione di Amicizia San Marino-Cina Barbara Terenzi ha avuto l’onore di partecipare all’Evento organizzato dall’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese a Roma in occasione del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese e di congratularmi personalmente con la S.E. Ambasciatrice HOU Yue per il suo insediamento.

c.s. Associazione di Amicizia San Marino-Cina

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