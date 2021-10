San Marino – Cina, scambio di mostre per i 50 anni dei rapporti fra le due nazioni

E’ stata firmata questa mattina fra la Segreteria di Stato per la Cultura della Repubblica di San Marino e il Governo Popolare del Distretto di Linping di Hangzhou (China) la lettera di intenti che istituisce il progetto che prevede lo scambio San Marino – Cina nell’ambito artistico e che, nello specifico prevede l’organizzazione di una mostra di arte contemporanea dell’artista sammarinese Viola Conti a Shangai e l’organizzazione di una mostra di arte contemporanea dell’artista cinese Tong Yanrunan a San Marino. Alla Cerimonia di firma hanno partecipato il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi, il Segretario Particolare Ilaria Bacciocchi, il Direttore dell’Istituto Confucio Karen Venturini e l’artista Viola Conti e, in video conferenza dalla sede dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico di Shangai, il Ministro a disposizione della Repubblica di San Marino e osservatore permanente ESCAP Lorenzo Riccardi, le autorità del distretto di Linping, l’artista cinese Tong Yanrunan e il coordinatore organizzativo del progetto Yang Side. Lo scambio artistico culturale rientra nelle celebrazioni per il 50' anniversario delle relazioni ufficiali tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Popolare Cinese. La mostra di Viola Conti sarà inaugurata a Shangai il prossimo 1 dicembre, mentre la mostra di Tog Yanrunan a San Marino si aprirà il prossimo mese di gennaio presso il Palazzo SUMS.

Cs Segreteria Cultura