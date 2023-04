San Marino Città: serata pubblica sui lavori per la sicurezza stradale

La Giunta di Castello della Città di San Marino organizza in collaborazione con la Segreteria di Stato al Territorio per il giorno 20 aprile un evento con il Segretario on. Stefano Canti. Questo incontro nasce dalla volontà di informare i cittadini della programmazione e dell'avanzamento dei lavori richiesti dalla Giunta al Gruppo preposto per la sicurezza stradale che si svolgeranno nel nostro Castello nel prossimo futuro. Come rilevato in molte sedi, la Giunta ritiene che ci siano molti lavori e miglioramenti da fare soprattutto per quel che riguarda la messa i sicurezza dei pedoni, predisponendo percorsi pedonali in varie località da Via Napoleone Bonaparte, a quello che porterebbe a Santa Mustiola, a quello che dovrebbe servire Via terza Gualdaria. Oltre a rendere sicure le strade del Castello approntando illuminazione e segnaletica adeguata e se necessario installando, per le vie più problematiche, dispositivi per limitare la velocità dei veicoli. Questo appuntamento si inserisce in una serie di incontri, il primo è stato quello informativo sulle nuove modalità di raccolta porta a porta, e che proseguirà con temi che interessano la vita quotidiana dei cittadini del Castello. Sarà anche un'importante occasione di confronto e proposta con le Istituzioni. La cittadinanza è invitata a partecipare attivamente all'incontro che si terrà il giovedì 20 aprile alle ore 18,30 presso la Sala Polivalente di Murata.

Cs Capitano di Castello San Marino Città

