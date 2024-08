San Marino Comics 2024: Torna l’appuntamento con la Cultura Pop nell’antica Terra della Libertà con il tema “BELIEVE”

Ai blocchi di partenza l'undicesima edizione di San Marino Comics, organizzata quest’anno dall’Ass. San Marino Comics e LEG Live Emotion Group, dopo la collaborazione di successo del 2023. Il claim lancia un messaggio forte e chiaro: “Believe” vuole richiamare le atmosfere del “Wonderful Wizard of Oz” di Frank Baum, raccontando la capacità di credere in sé stessi, di valorizzare le proprie abilità oltre all’importanza che ha l’amicizia e l’affrontare le difficoltà insieme.

Il festival, nella sua veste rinnovata che si espande anche fuori dalle mura del centro storico, con le sue 12 aree tematiche vuole accompagnare, attraverso il viale dei mattoncini dorati, tutti i visitatori in un mondo fantastico, ma profondamente immerso nell’attualità, attraverso percorsi immersivi e differenti tra loro.

L'immagine del manifesto è stata affidata a Christian Cornia che ha ripreso le illustrazioni originali del libro di Baum, con una fantasiosa traslazione verso una versione “fun” dei Teen Titans della DC Comics.

Tra le principali novità del festival troviamo: il tunnel horror “Toxic Train” all’interno della Galleria Montale, coordinato da Simone Bazzanella e Sara Franceschetti, creato da un team di Scare Actors tra i migliori in Italia; il percorso esperienziale ispirato alla scuola di Magia e Stregoneria più famosa del mondo nella suggestiva cornice del Palazzo Graziani; l’area Esport a cura di Qlash; il villaggio medieval-fantasy a cura di Battle for Vilegis; l’esperienza immersiva nella Città di Smeraldo con i personaggi del Mago di Oz, per poi tornare in Kansas e trovare un paesaggio western visto con gli occhi di Sergio Leone, passando dal Laser Tag e dalla Realtà Virtuale con un percorso infinito che si chiuderà sulla terrazza di Piazza Sant’Agata con le attività di Soft Air.

Grande spazio agli incontri con le aree dedicate al Teatro Titano e in Piazza della Libertà in compagnia di numerosi artisti degli universi tangenti al mondo della Cultura Pop. I tanti appassionati potranno incontrare tra gli altri: Gigi e Andrea, icone del mondo dello spettacolo italiano, amati da due generazioni di fan; Roberto Genovesi, scrittore, giornalista, autore televisivo, direttore di Rai Libri e direttore artistico di Cartoons On The Bay; Riccardo Zara e Guiomar Serina, leggendari membri del gruppo I Cavalieri del Re, insieme al curatore della loro biografia Germano Massenzio, raccontati dal giornalista di Sky TG24 Fabrizio Basso.

Spazio alla musica con gli spettacoli “Vice is Nice”, “Mai dire Goku” e il mirabolante “Neverland” degli Animeniacs Corp. freschi del successo a Italia’s Got Talent. Sempre sul Main Stage, ritroveremo il carisma di Zethone e la simpatia dei Pigspeed e Mr. Cartoon, al secolo Mattia Carola. Direttamente dal programma televisivo “Colorado” di Italia 1, Andrea Pisani e Luca Peracino, in arte “PanPers”, promettono grandi risate al pubblico del festival. Ancora simpatia con la giovane e talentuosa stand up comedian nippo-bresciana Yoko Yamada.

Di sicuro interesse l’area Pet & Friends, in collaborazione con Marlù, che esprime tutto l’amore del festival nei confronti degli amici a quattro zampe. La nuova area espositiva, legata al mondo dei retrogames, si fonde con gli ormai imperdibili cabinati di Vintage Games Party. L’area dei giochi da tavolo, curata da Play: Festival del Gioco e da Taverna Titano promette di far divertire grandi e piccini. La Movie Zone potrà contare sulla prestigiosa collaborazione con Echo Group.

Grande carica di colore ed energia nei contest K-pop e Cosplay, pronti a esplodere sul Main Stage e nelle tante sfilate e attività messe in campo dalle associazioni legate al mondo dello Steampunk, di Star Wars, di Ghostbusters, di Sailor Moon e dei Supereroi dell’Universo Marvel.

Entusiasmo nelle parole del Segretario di Stato per il Turismo On. Federico Pedini Amati:

“Il colorato mondo del Comics invaderà ancora una volta, pacificamente, il nostro Centro Storico e noi non possiamo che esserne orgogliosi. L’evento ha ormai raggiunto una sua maturità ed è sempre più punto di riferimento italiano per gli amanti del genere. Ospiti, artisti ed eventi collaterali arricchiscono l’appuntamento e si propongono come attrazione per turisti e visitatori. La Segreteria di Stato per il Turismo è orgogliosa di supportare l’edizione 2024 del San Marino Comics che, ne siamo certi, sarà un’altra edizione record!”

“È con grande entusiasmo che abbiamo raccolto la proposta del direttore di San Marino Comics, Paolo Gualdi, di approfondire e strutturare la collaborazione tra il festival e la nostra azienda – dichiarano Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca di LEG Live Emotion Group – Abbiamo avuto modo di conoscere Gualdi già molto tempo fa e di apprezzare le sue qualità umane e professionali. Noi e tutta la squadra LEG abbiamo, tramite lui e il suo staff, imparato a conoscere e apprezzare l’iniziativa e speriamo che con il nostro progetto e il nostro know-how riusciremo a contribuire alla crescita e al posizionamento dell'evento tra i festival più importanti del settore”.

A loro si associa il responsabile del ramo Pop Culture dell’azienda Gianluca Del Carlo: “Camminare in punta di piedi lungo il sentiero di mattoncini dorati non è semplicissimo, per cui credo di dover ringraziare a nome di tutta LEG, il gruppo di lavoro che ha portato San Marino Comics ad essere il festival che oggi conosciamo, sia in termini di apertura mentale che di fiducia dimostrata: il talento del singolo fa segnare un punto, ma è la squadra che vince la partita!”



“L’annuncio di questa nuova edizione di San Marino Comics si può paragonare al viaggio di Dorothy verso la Città di Smeraldo nel Mago di Oz – spiega il direttore del festival Paolo Gualdi – abbiamo trovato lungo il percorso un gruppo di professionisti che ci hanno supportato, contribuendo a dare una svolta internazionale al progetto. Quest'anno il festival si estende oltre le mura fino alla Galleria Montale, con un arredo urbano che crea continuità tra le varie aree e attrazioni dell'evento. L’esperienza del team e la collaborazione con LEG Live Emotion Group garantisce sicuramente un livello molto alto dell’evento. Ringraziamo le Segreterie di Stato che patrocinano il festival, in particolare quella del Turismo e l’Ufficio del Turismo, per il supporto nella preparazione dell'evento”.



GLI INCONTRI E LA MAGIA DEL FESTIVAL

All’interno del ricco programma del festival, il pubblico avrà la possibilità di seguire da vicino personaggi di spicco, grazie ai numerosi incontri previsti nelle affascinanti location del Teatro Titano, Piazza della Libertà e sul Main Stage.

In tema movies, come non citare la ricorrenza dei 40 anni dall'uscita di Karate Kid nei cinema, un’epopea che, grazie al successo di Cobra Kai su Netflix, è più viva che mai. Al festival la produzione sarà celebrata con ben due incontri, realizzati in collaborazione con il gruppo Cobra Kai Italian Cosplayers, che vedranno tra gli ospiti Giorgio Perno e Valerio Amoruso, le voci italiane di Ralph Macchio e William Zabka nella serie targata Netflix.

Giovanni Santonocito della SlimDogs e il compositore Fabio Antonelli ci guideranno alla scoperta dei segreti di alcune leggendarie colonne sonore in un panel che delizierà le orecchie del pubblico con partiture cinematografiche memorabili.

Antonio Moro, vero e proprio guru della Cultura Nerd della penisola, fondatore e direttore per dodici anni di Lega Nerd, spiegherà, in un botta e risposta con Andrea Bedeschi, come il mondo nerd sia cambiato profondamente, nella penisola, negli anni duemila, anche grazie all'influenza avuta da una serie Tv come The Big Bang Theory.

In occasione dell'arrivo in streaming su Netflix dell'anime in due parti Pretty Guardian Sailor Moon Cosmos - Il film, San Marino Comics festeggerà la celeberrima saga di Toei Animation con due ospiti d'eccezione, noti per aver lavorato alla serie anime degli anni '90: il maestro Hisashi Kagawa, animatore, character designer, e Ikuko Itō, illustratrice, animatrice e character designer. I due artisti saranno protagonisti di un talk in compagnia del gruppo Sailor Guardians che anticiperà l'inaugurazione della mostra a loro dedicata.

Grande comicità con i mitici Gigi e Andrea che racconteranno aneddoti sulla loro carriera e regaleranno un divertentissimo spettacolo al pubblico. Il duo televisivo dei PanPers porterà invece sul palco la propria visione della cultura Pop Nerd. Le risate passeranno anche attraverso la multiculturalità e l’originale modo di presentarla di Yoko Yamada, giovane e talentuosa stand up comedian nippo-bresciana, che racconterà tutta la fascinazione del Giappone e di come è visto in un contest Nerd.

Sempre in tema di Sol Levante, arriverà Kenta Suzuki, considerato il più grande influencer giapponese in Italia, con una media costante di circa 10 milioni di visualizzazioni al mese, tra TikTok e Instagram.

Musica e simpatia con Gisella Cozzo, la regina delle sigle degli spot tv, che festeggia il 30° anniversario del suo celebre brano “Joy (I feel good, I feel fine)”, colonna sonora dello spot tv “Coppa del Nonno”.



Ci immergeremo nel mondo di Bud Spencer e Terence Hill con Ottavio Dell'Acqua e Nando Paone, Giovani Vettorazzo, Sandra Zingarelli, Marcello Vicini e Alberto Baldisserotto e il panel dedicato ai due iconici attori.



Da non perdere gli incontri con il carisma dell’immancabile Zethone e i preziosi workshop di Christian Cornia, autore del manifesto ufficiale del festival, noto fumettista, illustratore e docente presso la Scuola di Comics di Reggio Emilia.

Altra novità è l’inserimento dell’area Narrativa & Fantasy, che vedrà sul palco del Teatro Titano Roberto Genovesi, scrittore, sceneggiatore, autore tv, direttore di Rai Libri e direttore artistico di Cartoons On The Bay, che presenterà il suo ultimo thriller “Il mietitore di angeli” pubblicato da Newton Compton. Sempre a teatro, i fan dei mitici Cavalieri del Re potranno ascoltare la storia del leggendario gruppo musicale dalle parole di Riccardo Zara e Guiomar Serina, insieme a Germano Massenzio, curatore della biografia “I Cavalieri del Re - La vera storia” pubblicata da Nippon Shock Edizioni. Con loro sul palco ci sarà Fabrizio Basso, giornalista di SkyTg24, in veste di intervistatore d’eccezione.

A TUTTO COSPLAY CON LE ASSOCIAZIONI

Grandissima la partecipazione delle associazioni cosplay che hanno scelto di essere presenti a questa edizione: il gruppo steampunk by Steam Party, Vampire Experience e Vampire LAB, Cat School Stage Fighters, Florence Knights e Star Wars Universe, Creativa Eventi con le sue escape room, The Heroes Cosplay, Bud Spencer e Terence Hill Cosplay, Terra di mezzo Cosplayers, Strabizarre Clown Horror, Ghost4Fun (Ghostbusters Cosplay), The Jumpscare (Zombie), FedeMorgana (Atelier di abiti storici a tema Lady Oscar), Villaggio Medieval Fantasy by Battle for Vilegis e Squadra dei Falchi, Star Trek USS Malatesta, percorso esperienziale “Mago di Oz” by Horror Family, La Fortezza con il percorso “Potterland e i doni della magia”, Sailor Guardians (gruppo cosplay di Sailor Moon), il Gruppo ACME e le sfilate dei “robottoni” di Wasama Creative Factory. Grande esibizione serale di spade laser a tema Star Wars e spettacolo dedicato ad Assassin's Creed con la Cat School Stage Fighters. Per la prima volta ospiti in occasione del festival, arriveranno anche le Italian Turtles, il Gruppo Ufficiale Cosplay Tartarughe Ninja Italia, a festeggiare il 40° delle Tartarughe Ninja con un bel “Cowabunga!”.

MUSICA, SPETTACOLO E TANTI OSPITI SUL MAIN STAGE

Un programma variegato tra incontri, musica e attività speciali animerà il Main Stage dalle ore 15.00 in poi nei tre giorni di festival. Si scalderanno i motori il venerdì con il format, ormai classico, “Indovina la canzone”, per arrivare alle abituali “Quattro chiacchiere con Zethone”, che sarà presente ogni giorno con i suoi imperdibili appuntamenti. Tanto divertimento con la musica dei Pigspeed che ci accompagneranno all’appuntamento serale con il fenomeno del momento “Mai dire Goku”. Passando al sabato, l’apertura sarà affidata al tanto amato K-pop Contest, che insieme all’incontro con Gigi e Andrea e all’evento serale “Vice is Nice”, che ha scelto San Marino Comics quale tappa del suo tour nazionale, promettono di regalare una giornata indimenticabile. La domenica riserverà tre appuntamenti attesissimi come il Cosplay Contest, i PanPers, duo comico che si divide tra cinema e tv, e gli Animeniacs Corp reduci dal successo a Italia's Got Talent.

I NOSTRI PARTNER

Tantissime le partnership di rilievo per questa edizione di San Marino Comics: QLASH, realtà di spicco nel gaming, specializzata nell’organizzazione di tornei per giocatori di tutti i livelli che promuove il gaming inclusivo; Giochi Uniti, una vera e propria istituzione italiana del gioco da tavolo con titoli come Carcassonne e Catan; Asmodee con le ultime uscite tra cui Star Wars Unlimited, l’ultimo TCG dedicato all'universo di George Lucas; Dadi e Mattoncini, specializzata nel settore kidult; l’immancabile Play: Festival del Gioco. Una grande novità sarà la presenza ufficiale al festival di Ravensburger con Lorcana, la nuova espansione “Il ritorno di Ursula”: costruiamo il nostro mazzo e iniziamo a schierare i nostri personaggi Disney preferiti nel gioco di carte collezionabili più inclusivo di sempre. Altra sorpresa per gli amanti dei giochi di carte: San Marino Comics sarà una tappa ufficiale dell’OP Cruise, con una fantastica crociera in palio. A chiudere questa prima carrellata Echo Group, leader nel mondo cinema.

Gli amici di San Marino Rtv e Radio San Marino seguiranno come sempre con attenzione il festival. Immancabili le storiche tv vintage di settore Supersix e Iunior Tv. Novità di quest’anno saranno le media partnership con Radio Bruno, la prima radio dell’Emilia Romagna, e con Teleromagna, l’emittente leader del territorio romagnolo, che ha scelto San Marino per festeggiare i suoi 50 anni di attività.



INFORMAZIONI UTILI

ORARI FESTIVAL

Inaugurazione Festival: Venerdì 23 agosto ore 21.00 sul Mainstage di Campo Bruno Reffi

Venerdì 23 agosto: Area Espositiva dalle 10.00 alle 21.00 - Chiusura Main Stage 01.00

Sabato 24 agosto: Area Espositiva dalle 10.00 alle 21.00 - Chiusura Main Stage 01.00

Domenica 25 agosto: Area Espositiva dalle 10.00 alle 20.00 - Chiusura Main Stage 20.00

INGRESSO GRATUITO



LOCATION

San Marino Comics si svolge nella cornice del Centro Storico della Città di San Marino e quest’anno si allarga al di fuori delle mura di cinta in due suggestive nuove aree:

- Palazzo Graziani - Experience Area “Potterland e i doni della Magia”

- Galleria Montale - Horror Zone “Toxic Train”

La Galleria Montale, situata a circa 500 mt. dalla Porta San Francesco sarà raggiungibile anche con navetta, fruibile solo ai possessori del Flash Pass, con partenza da Piazzale dello Stradone.



FLASH PASS

Il Flash Pass è una novità del 2024, un braccialetto che permetterà di ridurre i tempi di attesa per visitare le aree del festival fungendo da "Salta Fila".

Inoltre il Flash Pass offrirà l'accesso prioritario all’area spettacoli di Campo Bruno Reffi entro le ore 20.30 per l’accesso ai concerti serali.

Sarà possibile acquistare il Flash Pass agli Info Point di San Marino Comics tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 al costo di 5,00 € in un numero limitato di 2.000 al giorno.



COME RAGGIUNGERCI

Sarà possibile raggiungere l’evento nel Centro Storico di San Marino utilizzando uno dei seguenti mezzi di trasporto:



Treno

La stazione ferroviaria di arrivo è la Stazione di Rimini. Da qui si potrà usufruire di autobus di linea Rimini-San Marino che porteranno direttamente a San Marino (Centro Storico) in circa 55 minuti.



Auto

Autostrada A14 Bologna-Ancona; uscita dal casello Rimini Sud - Superstrada Rimini-San Marino SS72. Una volta presa la superstrada, in circa 20 minuti si arriverà in Centro Storico. Una volta nel Centro Storico si potrà usufruire dei numerosi parcheggi segnalati: n.9, n.8, n.7 e n.2 sono quelli più vicini. Nelle giornate in cui è previsto un particolare affollamento potrebbe essere necessario parcheggiare negli spazi del P12. In questo caso sarà attivo un apposito servizio navetta.



Funivia

In alternativa è possibile parcheggiare a Borgo Maggiore nei parcheggi P11 e P13 accessibili da via 28 Luglio e da via Oddone Scarito e usufruire della funivia che si collega direttamente al Centro Storico di San Marino Città con partenze ogni 15 minuti. Servizio attivo fino alle ore 01.00.



Comunicato stampa

San Marino Comics



