San Marino Comics 2026: dal 28 al 30 agosto torna il Festival della cultura pop all'insegna del claim "Press Play: la fantasia parte da qui"

La Repubblica di San Marino è pronta ad accendere la fantasia con la XIII edizione di San Marino Comics, il Festival dedicato alla cultura pop che da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026 trasformerà il Centro Storico in un grande palcoscenico a cielo aperto tra fumetto, cosplay, musica, cinema, giochi, spettacoli, incontri e attività per tutta la famiglia. L'edizione 2026 è stata presentata oggi, 3 luglio 2026, nel corso della conferenza stampa ospitata presso la Sala Stampa dell'Outlet San Marino, alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, del Segretario di Stato per l’Industria Rossano Fabbri, del Presidente dell'Associazione San Marino Comics Paolo Gualdi e di un contributo video del Direttore Artistico e Project Manager di C.F.C. Comics Festival Community Gianluca Del Carlo A ingresso gratuito, la manifestazione è organizzata da LEG Live Emotion Group e Associazione San Marino Comics, è inserita nel circuito C.F.C. Comics Festival Community e si avvale del Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, in collaborazione con le Segreterie di Stato per l'Industria, per l'Istruzione e la Cultura, per il Territorio, per la Sanità, la Giunta di Castello di San Marino Città e l'Ufficio del Turismo. Giunto alla tredicesima edizione, San Marino Comics continua il proprio percorso di crescita, consolidandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sammarinese e un importante strumento di promozione turistica del territorio. Attraverso i linguaggi della cultura pop contemporanea, il Festival richiama ogni anno migliaia di visitatori dall'Italia e dall'estero, valorizzando il Centro Storico patrimonio UNESCO come luogo di incontro, creatività e condivisione. Il claim scelto per il 2026, "Press Play: la fantasia parte da qui", sintetizza la filosofia della nuova edizione: il Festival invita il pubblico a diventare protagonista dell'esperienza. Premere "Play" significa dare inizio a un viaggio fatto di immaginazione, scoperta, gioco e partecipazione, in un evento sempre più interattivo, immersivo e capace di coinvolgere visitatori di ogni età. A rappresentare visivamente questa edizione sarà il manifesto ufficiale realizzato da Francesco D'Ippolito, tra i più apprezzati autori Disney italiani, noto per il suo lavoro su Topolino e per serie come DoubleDuck, Universo PK, Q-Blog e Monster Allergy. L'opera assume un valore ancora più significativo nell'anno del trentesimo anniversario di PKNA – Paperinik New Adventures. Il manifesto raffigura un guerriero a cavallo armato di una grande ascia e di uno scudo con la scritta "PLAY", simbolo dell'energia creativa pronta a liberarsi. Sullo sfondo emergono le Tre Torri di San Marino, perfettamente integrate in un paesaggio fantastico che racconta il momento esatto in cui l'avventura sta per iniziare. Anche nel 2026 San Marino Comics si svilupperà attraverso numerose aree tematiche distribuite nel Centro Storico, trasformando piazze, vie e luoghi simbolo della città in spazi dedicati all'incontro, al gioco e alla creatività. Dal Community Village esteso da via Eugippo a Piazzale Domus Plebis, all'Asian Village nella zona ex pattinaggio, passando per il palco Talk & Incontri di Piazzale Cava Antica (Parcheggio 6), fino alla grande area espositori, ogni spazio offrirà esperienze differenti in un dialogo continuo tra il patrimonio storico della Repubblica e l'immaginario della cultura pop. L'Asian Village proporrà attività dedicate alla cultura orientale con la Scuola di Lingua Kove, dimostrazioni dell'arte marziale giapponese atarashii naginata a cura di Budokan San Mauro ASD e le esibizioni della Tana delle Tigri Italian Cosplayer e di Old Tribute Superstar Wrestling, che riporteranno in scena i leggendari incontri dell'Uomo Tigre e delle grandi stelle del wrestling anni Ottanta. L'Aula Magna dell'Università ospiterà invece la Boardgame Zone, realizzata in collaborazione con PLAY Festival del Gioco, punto di riferimento nazionale per il gioco da tavolo, di ruolo, di miniature e di carte, con un ricco programma di attività e dimostrazioni aperte al pubblico. Il programma musicale vedrà protagonista sabato 29 agosto, in Campo Bruno Reffi, Generazione Vanni, il progetto di Giorgio Vanni, Daniel Tek e Max Longhi, che porterà sul palco un coinvolgente mix di concerto e DJ set dedicato alle più amate sigle dei cartoni animati. Sul palco di Piazzale Cava Antica si alterneranno invece incontri, quiz e approfondimenti dedicati al mondo comics, anime, manga, videogiochi e cinema. Anche quest'anno San Marino Comics conferma la propria attenzione verso i temi dell'inclusione e dell'impegno sociale grazie alla presenza di numerose realtà del territorio e del volontariato. Tra queste Caschi per il Cuore, che realizzerà una pista per minimoto in Piazza Sant'Agata, FSM – La fibromialgia a San Marino, Diversamente Comics e Medici Senza Frontiere, presenti nel Community Village con attività di sensibilizzazione e partecipazione. La direzione artistica della manifestazione è affidata a Gianluca Del Carlo, Direttore Artistico del Festival e Project Manager di C.F.C. Comics Festival Community.

Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo: “San Marino Comics è un evento che negli anni ha saputo costruire una propria identità sempre più forte, diventando un appuntamento di riferimento nel panorama degli eventi estivi della Repubblica di San Marino. Il Festival rappresenta un'opportunità concreta per promuovere il nostro territorio attraverso linguaggi capaci di coinvolgere le nuove generazioni e un pubblico internazionale, coniugando sapientemente creatività e turismo. Continuiamo a sostenere iniziative come questa perché contribuiscono a rendere il nostro Centro Storico sempre più vivo, attrattivo e aperto a esperienze di qualità. Siamo convinti che anche l'edizione 2026 saprà confermare il successo delle precedenti, offrendo ai visitatori un programma ricco di contenuti e occasioni di partecipazione”.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







