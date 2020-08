San Marino Comics e Marlù, Francesco Barbieri disegna TimeToBeCareful

San Marino Comics e Marlù, Francesco Barbieri disegna TimeToBeCareful.

Parte domani la 7° edizione di “SAN MARINO COMICS”, Festival del Fumetto e della cultura POP della Repubblica di San Marino (28-29-30 agosto). Palcoscenico il centro storico della Repubblica più antica del mondo, con nove differenti location collocate nei luoghi più belli e affascinanti del Titano (programma su www.sanmarinocomics.com). E a offrire partnership e collaborazione sul tema sicurezza per protagonisti e pubblico agli organizzatori dell’evento, l’Associazione San Marino Comics, sono Marlù Gioielli e il nuovo marchio/messaggio e linee di prodotti per la prevenzione sanitaria creato dalle sorelle Morena, Monica, Marta Fabbri, TimeToBeCareful. Dispenser e colonnine con igienizzanti, TimeToBeCareful, saranno a libera disposizione di ogni partecipante e in ognuna delle location, degli incontri e degli spettacoli, in programma durante il Festival. A disegnare cartelloni e fumetti che ricordano i comportamenti da mantenere durante “SAN MARINO COMICS”, è una delle grandi firme del fumetto italiano: Francesco Barbieri. Grazie al suo inconfondibile segno grafico, i suoi amatissimi personaggi, sempre disegnati nella cornice del luogo più evocativo di San Mariano Piazza della Libertà, indicano di volta in volta che cosa fare. Mantenere la distanza di almeno 1 metro con le altre persone, indossare le mascherine, igienizzarsi le mani e lanciano il messaggio “If I stay safe, you stay safe”. Francesco Barbieri ha disegnato e disegna per: Marvel Comics Italia, Edizioni Panini, Warner Bros Consumer Products, Editrice PuntoZero, Art Servizi Editoriali, McGraw-Hill, Edizioni Piemme, Il Battello a Vapore, Egmont Publishing, Kappa Edizioni, Edizioni Play Press, Arnoldo Mondadori Editore, Sperling & Kupfer Editori, Gaghi Editrice, Dulcop Enjoy, Editore Periodici San Paolo, EssEffEdizioni. La manifestazione si svolge con il Patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per l’Industria, Artigianato e Commercio, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura, della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale e della Giunta di Castello di San Marino ed in collaborazione con l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino e con L’Ufficio Turismo.

c.s. Marlù Gioielli

I più letti della settimana: