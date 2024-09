San Marino Comics: ecco i vincitori del Mattoncino D’oro ispirato al Magico Mondo di Oz

Tanti curiosi sono accorsi al Supermarket “del Mago di Oz” in Contrada del Collegio a San Marino, dove lo scorso sabato 14 settembre alle 11.00 è stato consegnato il premio ai vincitori del MATTONCINO D'ORO, in palio nell’edizione 2024 di San Marino Comics (conclusasi lo scorso 25 agosto). Sono stati premiati Diego Santoro di Orria (SA) e Serena Elia Capaccio di Paestum (SA) alla presenza di rappresentanti del Supermarket di Chiaruzzi, della gioielleria Arzilli e della Serenissima Fabbrica di Torte di San Marino. Durante la scorsa edizione di San Marino Comics, in collaborazione con Supermarket di Chiaruzzi Danilo, Gioielleria Arzilli e La Serenissima, è stata realizzata una splendida “Caccia al Mattoncino d’Oro”. I visitatori, durante il festival, si sono recati presso il Supermarket “del Mago di Oz” per cercare di entrare in possesso di uno dei dolci che rappresentavano la Città di Smeraldo, ma solo uno di questi conteneva la cartolina vincente che permetteva di vincere il MATTONCINO D'ORO puro di Dorothy del peso di 5 grammi. “Siamo estremamente felici di annunciare la vittoria del Mattoncino d'Oro - dichiara il direttore artistico di San Marino Comics Paolo Gualdi - un premio che richiama le magiche atmosfere del Mago di Oz, già raccontate all'interno del nostro festival di agosto. Questa iniziativa è il risultato di una splendida collaborazione tra San Marino Comics, Arzilli Gioielli, Supermarket di Chiaruzzi e La Serenissima, storica fabbrica di torte di San Marino. È stato davvero emozionante vedere i vincitori, venuti appositamente da Salerno per partecipare al festival, scoprire il Golden Ticket nascosto nel wafer di pistacchio, che rappresentava la Città di Smeraldo del capolavoro di Frank Baum. Questo biglietto speciale ha decretato la vittoria dei due ragazzi, regalando loro una sorpresa davvero indimenticabile. Vi aspettiamo numerosi alla prossima edizione del festival che si terrà a fine agosto 2025, con altri favolosi premi e sorprese imperdibili.” L’undicesima edizione di San Marino Comics è stata organizzata dall’Ass. San Marino Comics e dal Gruppo LEG e ha avuto un grande successo registrando 47.000 presenze nell’arco dei tre giorni di festival.