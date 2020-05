San Marino Comics: siamo un'associazione apolitica, ma pronti a fare la nostra parte

L’Associazione San Marino Comics desidera chiarire alcuni aspetti fondamentali ad integrazione dell’intervista concessa sui canali social di Libera e successivo intervento dell’On. Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini. Ci teniamo a precisare che L’Ass. San Marino Comics è un’associazione apolitica e apartitica e non vorremmo passasse il messaggio di una strumentalizzazione politica. Capiamo la delicatezza di questa fase politica dove il Governo sta delineando tutte le strategie per far fronte all’emergenza sanitaria senza tralasciare tutti gli aspetti legati all’economia e alla ripartenza del Paese. Ripartenza che deve tenere in considerazione sopratutto il Turismo e, a tal proposito, ci mettiamo a disposizione per dare una mano e fare la nostra parte. Anticipiamo anche che qualche giorno fa è stato concordato con la Segreteria Turismo uno dei tavoli di lavoro insieme ad altri player che ruotano attorno al mondo del turismo a San Marino e in Italia, proprio per contribuire nella realizzazione di un’agenda programmatica che guardi nell’immediato e al futuro in sinergia con la Segreteria di Stato. In quell’occasione potremo portare all’attenzione alcune delle nostre proposte. Concludiamo specificando, che la nostra Associazione ha sempre lavorato con passione insieme e in sinergia con le Istituzioni che hanno supportato i nostri eventi, all’ Ufficio Turismo e alle Associazioni di Categoria che da sempre ci sostengono. Contiamo di tornare anche per il futuro dare il nostro contributo al Paese che tanto amiamo con la passione che ci contraddistingue.



