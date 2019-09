San Marino Concert Band: conclusione dei concerti estivi

La San Marino Concert Band ha concluso sabato sera la sua stagione di concerti estivi nella cornice di Piazza C.Colombo a Portoverde. Il programma offerto al pubblico è stato quello di "Donne che cantano e incantano" con un'esibizione di altissimo livello da parte dell'orchestra con gli arrangiamenti e sotto la direzione del maestro Dino Gnassi insieme a Tania Cervellieri, strepitosa interprete delle canzoni al femminile che hanno reso famosa la canzone italiana nel mondo. Il pubblico molto emozionato e partecipativo ci ha mostrato il suo apprezzamento con ripetute standing ovation. Questo progetto artistico ideato dal maestro Dino Gnassi ha riscontrato un enorme successo in teatro e nelle piazze dov'è stato presentato dall'inizio del anno. A questo proposito il maestro Dino Gnassi insieme al Presidente del direttivo Avv. Alvaro Selva come rappresentanti del direttivo e di tutti gli orchestrali ringraziano vivamente la Segreteria di Stato all'Istruzione e alla Cultura della Repubblica di San Marino per aver concesso il loro patrocinio. Così la San Marino Concert Band come orchestra oramai riconosciuta e molto apprezzata a San Marino, è molto orgogliosa di essere portavoce della Repubblica di San Marino nelle località limitrofe promuovendo uno spettacolo di alta qualità interamente dedicato alle donne oltre ad altre proposte artistiche.

Comunicato stampa

San Marino Concert Band