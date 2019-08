San Marino Concert Band: i ringraziamenti del maestro Dino Grassi

Concluso trionfalmente questo ciclo di concerti svolti a San Marino, mi sento di ringraziare personalmente come Maestro, Arrangiatore e Direttore Artistico tutti gli artefici ed i protagonisti di questo straordinario successo e momento felice della nostra Orchestra: Ovviamente un grazie sincero a tutti i Musicisti della San Marino Concert Band, che con impegno, sacrificio, serietà, e professionalità affrontano la preparazione e la realizzazione di ogni concerto, ed è grazie alla loro arte, espressività, passione, capacità, amore verso la Musica e senso del dovere, che eseguono con dedizione e scrupolosa attenzione gli arrangiamenti e le partiture che scrivo appositamente per loro, trasformando magicamente in Musica ciò che io avevo messo sulla carta. La squadra dei tecnici e fonici, che ogni volta si adoperano al montaggio e smontaggio degli strumenti, luci, impianti e tutto ciò che ci consente di realizzare il nostro spettacolo. Un ruolo fondamentale per un gruppo come il nostro. I Musicisti esterni, che arricchiscono con il loro prezioso contributo la nostra Orchestra, e talvolta completandoci come i tasselli di un puzzle o di un quadro al quale mancavano alcuni colori. Il nostro Presidente ed il Direttivo, che discretamente e sapientemente, mi lascia libero e sereno di valutare in piena autonomia quale repertorio, programma, percorso, progetto realizzare e portare avanti, appoggiando sempre con grande fiducia, partecipazione e rispetto le mie scelte artistiche ed adoperandosi per la concretizzazione. San Marino RTV e tutti gli organi di stampa di San Marino e non, che ci seguono con interesse, informando e commentando in modo trasparente e cristallino il nostro operato, dimostrando grande sensibilità verso il mondo musicale e dimostrando apprezzamento e simpatia verso la nostra attività. L'Ufficio del Turismo di San Marino, che anche quest’anno ci ha incaricato di portare la gioia ed il calore della nostra musica e la vivacità della nostra Orchestra nelle piazze e tra la gente di San Marino, per tutti i turisti, gli appassionati, gli amanti della buona musica. Tutti i cantanti, che in questi anni hanno condiviso il palco con noi, perché grazie a loro, e nella loro diversità di genere, stile, che possiamo proporre spettacoli e repertori diversi, rendendo il nostro show vario, allegro, colorato, divertente, mai noioso, ma dinamico e coinvolgente e sempre di grande qualità. E tutto ciò per avere sempre un pubblico partecipe, attento, appassionato, che si lascia piacevolmente coinvolgere, e che ora segue sempre più numeroso ed interessato i nostri concerti. Ed infatti è proprio il nostro pubblico che voglio ringraziare, perché noi tutto questo lo facciamo proprio per lui e la nostra soddisfazione è vederlo vicino a noi, impaziente prima dell’inizio del concerto, e poi con gli applausi, il calore che si avverte dal palco, l’affetto che si percepisce quando applaude a scena aperta, i complimenti a fine serata, e sentirlo emozionato, divertito mentre ride o che si commuove empaticamente proprio come succede a noi nello stesso istante. Vogliamo regalare emozioni, perché come ci diceva sempre SOLOMON BURKE prima di salire sul palco prima di ogni concerto: “Noi Musicisti, siamo lo strumento, il mezzo, che il Signore usa per portare la musica sulla terra, tra gli uomini”… Grazie a tutti e spero di non aver dimenticato nessuno. A presto e buona continuazione a tutti, in questo straordinario viaggio che stiamo condividendo e che continueremo insieme.

Maestro Dino Gnassi