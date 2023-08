San Marino Concert Band: "Unisciti a noi per celebrare la bellezza della musica e contribuire ad una causa nobile"

La San Marino Concert Band con arrangiamenti e direzione di Dino Gnassi nonché ideatore di "3 Serate di Emozioni", con il patrocinio della Segreteria al Turismo, presenta una rassegna musicale straordinaria presso il Campo Bruno Reffi nel centro storico di San Marino. L'evento culmina con l'eccezionale esibizione di Fiordaliso domenica 13 agosto 2023. Un'opportunità unica per immergersi in note incantevoli e sostenere la Protezione Civile di Bertinoro, attraverso donazioni che il pubblico generoso potrà fare quella sera. L'iconica San Marino Concert Band dimostra la sua solidarietà tramite la musica. Unisciti a noi per celebrare la bellezza della musica e contribuire ad una causa nobile. Ingresso libero.

c.s. San Marino Concert Band

