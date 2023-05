San Marino dedica un francobollo a Andy Warhol

Il prossimo 9 maggio la Repubblica di San Marino emetterà un francobollo dedicato all’artista Andy Warhol (1928-1987). San Marino, dal 7 luglio all’8 ottobre 2023, ospiterà una mostra dedicata proprio all’artista americano, protagonista assoluto dell’arte e della cultura del Novecento. La mostra, dal titolo Andy Warhol. Serial Identity, curata da Maurizio Vanni e da Emma Zanella, ha trovato la sua prima ondata di successo al museo MA*GA di Gallarate (VA) e viene riproposta in una raffinata selezione nelle prestigiose sedi di Palazzo SUMS e della Galleria Nazionale. Più di 60 opere, provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, raccontano l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop. La mostra apre con alcuni raffinatissimi disegni che mettono in luce gli inizi del giovane Warhol nella New York degli anni Cinquanta, quando lavorava come disegnatore pubblicitario e illustratore di libri e riviste. Dai primi anni Sessanta la serialità permette a Warhol di superare l’unicità dell’opera d’arte e di trovare una cifra stilistica che lo renderà inconfondibile e famoso in tutto il mondo. Sono di questi anni le famosissime opere serigrafiche dedicate a Marilyn Monroe e Mao, i Flowers, le serie Campbell’s Soup e Cow. Proprio una delle celebri mucche della serie “Cow” tratta da una serigrafia del 1996 è protagonista del francobollo da 3,60 euro emesso dalla Repubblica di San Marino. A completare il valore “3,60”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, le legende “A. Warhol, Cow, 1966” e “©/®/TM 2023 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. by SIAE”.

Valori: n.1 valore da euro 3,60 in fogli da 12 francobolli

Tiratura: 20.004 serie

Stampa: offset a quattro colori, un Pantone e inchiostro invisibile giallo fluorescente a cura di Cartor Security Printing

Dentellatura: 13¼ x 13

Formato francobolli: 30 x 40 mm

Credits: Andy Warhol, Cow, 1966, serigrafia su carta da manifesti, collezione privata ©/®/TM 2023 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. by SIAE

