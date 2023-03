San Marino dedica una serie di francobolli ai mestieri artigianali e una alla “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” Entrambe le emissioni saranno pubblicate il prossimo 4 marzo insieme a quella già presentata sugli 80 anni di Lucio Dalla

Il prossimo 4 marzo, Poste San Marino Divisione Filatelica e Numismatica emetterà tre serie postali: “80° anniversario della nascita di Lucio Dalla”, “Mestieri artigianali” e “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza”. L’emissione filatelica dedicata agli 80 anni di Lucio Dalla è stata presentata nella giornata di ieri, 28 febbraio, presso la Casa/Museo dell’artista alla presenza degli eredi. L’emissione “Mestieri artigianali” prevede 3 valori da euro 0.90, 1.30 e 2.10 in fogli da 20 francobolli ciascuno per una tiratura totale di 20.000 francobolli per ciascuna serie su bozztti di Sandro Fabbri. La conoscenza delle tradizionali attività artigianali rappresenta un valore culturale da tutelare e da celebrare. La serie è riferita a tre mestieri dei quali San Marino vanta una lunga e consolidata tradizione: ceramista, liutaio e scalpellino. Le singole immagini richiamano modalità di lavorazione tramandate nel tempo dagli artigiani alle nuove generazioni. Il francobollo da euro 0,90 mostra una ceramista (completano il valore “0,90”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Mestieri artigianali - ceramista”, il nome del bozzettista Sandro Fabbri e l’anno 2023). Il valore da euro 1,30 rappresenta un liutaio (completano il valore “1,30”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Mestieri artigianali - liutaio”, il nome del bozzettista e l’anno 2023). Il francobollo da euro 2,10 raffigura uno scalpellino (a completare il valore “2,10”, “San Marino”, lo Stemma della Repubblica, la legenda “Mestieri artigianali - scalpellino”, il nome del bozzettista e l’anno 2023). La stampa in offset, due Pantoni per ogni valore e inchiostro invisibile giallo fluorescente è di Cartor Security Printing. Formato dei francobolli: 30 x 40 mm (dentellatura 13¼ x 13). Anche l’emissione “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” prevede 3 differenti valori da euro 1.25, 1.45 e 1.65 in fogli da 20 francobolli per una tiratura di 20.000 francobolli per serie disegnati da Lucia Roscini. L’11 febbraio si celebra la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita nel 2015 dall’ ONU con lo scopo di incentivare un accesso paritario delle donne alla scienza, promuovere l’uguaglianza di genere e raggiungere una piena parità di opportunità nella carriera scientifica. Per ricordare il prezioso contribuito di celebri scienziate in ambito astrofisico, la serie postale riproduce illustrazioni riferite ad una stella a emissione Be, una stella Epsilon Aurigae e alla spettroscopia stellare. Il francobollo da euro 1,25 riproduce una stella a emissione Be (completa lo Stemma della Repubblica, “San Marino”, il valore “1,25”, le legende “Donne nella scienza” e “Stella a emissione Be”, il nome della bozzettista e l’anno 2023). Il valore da euro 1,45 riporta la stella Epsilon Aurigae (a completare lo Stemma della Repubblica, “San Marino”, il valore “1,45”, le legende “Donne nella scienza” e “Epsilon Aurigae”, il nome della bozzettista e l’anno 2023). Il francobollo da euro 1,65 è dedicato alla spettroscopia stellare. (A completare lo Stemma della Repubblica, “San Marino”, il valore “1,65”, le legende “Donne nella scienza” e “Spettroscopia stellare”, il nome della bozzettista Roscini e l’anno 2023). La stampain offset, due Pantoni e inchiostro invisibile giallo fluorescente è a cura di Cartor Security Printing. Formato francobolli: 30 x 40 mm (dentellatura 13¼ x 13).

Cs - Poste San Marino SpA - Divisione Filatelica Numismatica

