San Marino Destination per una promozione di sistema del territorio.

San Marino 2000 Scrl ringrazia la lista “Libera” per aver menzionato, nel proprio programma di governo, la funzione commerciale che da sempre il Consorzio svolge non solo per quanto riguarda il turismo congressuale ma per la promozione dell’intero comparto turistico sammarinese.

Cogliamo l’occasione per ribadire che, come è sempre stato per i governi e negli anni precedenti, siamo disponibili a collaborare con tutte le forze politiche del Paese.

Il Consorzio, che quest’anno festeggia i 40 anni di attività, ha infatti quale scopo principale l'organizzazione e la promozione delle attività nel settore della ricezione turistica e con questo obiettivo ha sempre collaborato con gli organismi pubblici per la promozione del nostro territorio.

Quest’anno in particolare, cogliendo l’occasione di rinnovamento presentata da un traguardo così importante come i quarant’anni, abbiamo deciso di metterci in gioco con rinnovate energie e con un nuovo nome che ribadisce ulteriormente il nostro impegno nei confronti dell’intero paese: San Marino Destination.

Augurando buon lavoro a quello che sarà il prossimo governo rinnoviamo la nostra volontà di collaborazione per lo sviluppo di quella pensiamo sia una delle risorse principali del nostro Paese: il turismo.



