San Marino disegna il domani: al via gli Stati Generali dell’Economia

La Repubblica di San Marino si appresta a vivere un passaggio che definire storico non è un esercizio di retorica. Dal 9 all’11 marzo, il Titano ospiterà gli Stati Generali dell’Economia, una tre giorni di respiro internazionale intitolata "Prospettive e sfide dell’economia del futuro". Si tratta di un vero e proprio cantiere di idee dove la Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l’Industria hanno chiamato a raccolta il meglio delle competenze nazionali e internazionali. L’obiettivo è ambizioso: tracciare una rotta condivisa che porti il Paese fuori dalle secche dell’incertezza globale, puntando tutto su innovazione, sostenibilità e, soprattutto, sul valore delle persone. Il programma, denso e articolato, si snoderà attraverso sessioni tematiche che spaziano dalla transizione ecologica all’impatto dirompente dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, senza dimenticare i pilastri della nostra identità come l’artigianato e il commercio.