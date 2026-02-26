San Marino disegna il domani: al via gli Stati Generali dell’Economia

La Repubblica di San Marino si appresta a vivere un passaggio che definire storico non è un esercizio di retorica. Dal 9 all’11 marzo, il Titano ospiterà gli Stati Generali dell’Economia, una tre giorni di respiro internazionale intitolata "Prospettive e sfide dell’economia del futuro". Si tratta di un vero e proprio cantiere di idee dove la Segreteria di Stato per il Lavoro e la Segreteria di Stato per l’Industria hanno chiamato a raccolta il meglio delle competenze nazionali e internazionali. L’obiettivo è ambizioso: tracciare una rotta condivisa che porti il Paese fuori dalle secche dell’incertezza globale, puntando tutto su innovazione, sostenibilità e, soprattutto, sul valore delle persone. Il programma, denso e articolato, si snoderà attraverso sessioni tematiche che spaziano dalla transizione ecologica all’impatto dirompente dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, senza dimenticare i pilastri della nostra identità come l’artigianato e il commercio.









"Siamo di fronte a un bivio epocale," sottolinea Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro. "Non vogliamo limitarci a subire il cambiamento, ma intendiamo governarlo con pragmatismo. Gli Stati Generali servono a questo: mettere intorno a un tavolo governo, sindacati e imprese per costruire un modello di occupazione che sia moderno, dignitoso e capace di attrarre i nostri giovani, offrendo loro ragioni concrete per restare e investire qui." Il confronto non resterà confinato nelle stanze della politica. La struttura dell'evento prevede infatti il coinvolgimento diretto di accademici, professionisti e associazioni di categoria, creando un ecosistema di dialogo che punta alla concretezza. In un mondo che corre veloce, San Marino sceglie la strada della programmazione strategica per rafforzare la propria competitività e l'attrattività verso capitali esteri di qualità. Secondo Rossano Fabbri, Segretario di Stato per l’Industria, "il sistema Paese ha bisogno di una scossa di modernizzazione che passi attraverso la semplificazione e il sostegno alla ricerca tecnologica. Gli Stati Generali rappresentano l’occasione perfetta per definire una politica industriale di lungo periodo, dove la New Space Economy e le energie rinnovabili non siano più solo concetti astratti, ma motori reali di crescita per le nostre aziende." La giornata conclusiva dell'11 marzo, ospitata nella cornice del Centro Congressi Kursaal, sarà il momento della sintesi e della visione. Si parlerà di futuro nel senso più stretto del termine, con un focus sulle nuove generazioni e sulle opportunità emergenti nei settori a più alto valore aggiunto. Al termine dei lavori, una conferenza stampa finale illustrerà le linee guida emerse, che diventeranno la base per le prossime scelte legislative dell’Esecutivo. Insomma, tre giorni per tracciare le linee dello sviluppo e della crescita di San Marino, con la consapevolezza che il futuro della Repubblica si scrive oggi.

C.s. - Segreteria di Stato per l'Industria e Segreteria di Stato per il Lavoro

