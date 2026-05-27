San Marino diventa capitale del Turismo spirituale: il 3 giugno al Teatro Titano il Forum Internazionale sul Turismo dei Cammini e dei Pellegrinaggi

L’evento promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino in collaborazione con la Diocesi di San Marino-Montefeltro rappresenta un’occasione strategica di confronto tra istituzioni, operatori, studiosi, media e protagonisti del settore per riflettere sulle nuove prospettive di questo comparto, oggi sempre più centrale nelle dinamiche del turismo contemporaneo. Ingresso gratuito, informazioni e aggiornamenti disponibili sul sito www.nextourism.sm Ad aprire i lavori dalle ore 11.00 saranno il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, S.E. Mons. Domenico Beneventi. Momento centrale dell’evento sarà la lectio magistralis di S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, dal titolo “Il turismo religioso, contemplazione della bellezza”. Il programma proseguirà con tavole rotonde, interviste e approfondimenti che vedranno alternarsi sul palco, autorevoli ospiti del panorama culturale, editoriale e turistico nazionale. Tra i relatori: Davide Rondoni, scrittore e Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell’Ottavo Centenario dalla Morte di San Francesco d’Assisi; Miriam Giovanzana di Terre di Mezzo, che presenterà il volume “Il Paese dei Cammini”; Monica Valeri, Project Leader Turismo Religioso di APT Emilia-Romagna; Francesco Boggi, co-founder della community Cammini d’Italia; Raffaella Rossi, Direttore Saint Francis Way; Massimo Feruzzi, Advisor della Segreteria di Stato per il Turismo. A moderare l’evento sarà la giornalista Eva Crosetta, volto RAI e conduttrice del programma “Sulla Via di Damasco”.



c.s. Segreteria di Stato per il Turismo









