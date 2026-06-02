San Marino diventa capitale del Turismo spirituale: il 3 giugno al Teatro Titano il Forum Internazionale sul Turismo dei Cammini e dei Pellegrinaggi “Dalla meta al significato: il turismo spirituale oggi”

L’evento è promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino in collaborazione con la Diocesi di San Marino-Montefeltro. Ingresso gratuito, informazioni e aggiornamenti disponibili sul sito www.nextourism.sm Ad aprire i lavori dalle ore 11.00 saranno il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, S.E. Mons. Domenico Beneventi, a seguire lectio magistralis di S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, dal titolo “Il turismo religioso, contemplazione della bellezza”. Il programma proseguirà alle 11.30 con una tavola rotonda dal titolo “I cammini e il loro valore spirituale”, tra i relatori Monica Valeri Project Leader turismo religioso APT Emilia-Romagna, Raffaella Rossi Direttore St. Francis Way, Massimo Ferruzzi Advisor della Segreteria di Stato per il Turismo, Fabrizio Leggio Assessore per il Turismo del Comune di Assisi, Francesco Boggi Co- founder della Community Cammini d’Italia. Alle 12.10 Eva Crosetta volto RAI e conduttrice del programma “Sulla Via di Damasco”, intervisterà Davide Rondoni, scrittore e filosofo e Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell’Ottavo Centenario della Morte di San Francesco di Assisi, alle 12.30 è prevista la presentazione del libro “Il Paese dei Cammini” a cura di Miriam Giovanzana, editore Terre di Mezzo.



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