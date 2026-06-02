TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

San Marino diventa capitale del Turismo spirituale: il 3 giugno al Teatro Titano il Forum Internazionale sul Turismo dei Cammini e dei Pellegrinaggi “Dalla meta al significato: il turismo spirituale oggi”

2 giu 2026
San Marino diventa capitale del Turismo spirituale: il 3 giugno al Teatro Titano il Forum Internazionale sul Turismo dei Cammini e dei Pellegrinaggi “Dalla meta al significato: il turismo spirituale oggi”

L’evento è promosso dalla Segreteria di Stato per il Turismo della Repubblica di San Marino in collaborazione con la Diocesi di San Marino-Montefeltro. Ingresso gratuito, informazioni e aggiornamenti disponibili sul sito www.nextourism.sm Ad aprire i lavori dalle ore 11.00 saranno il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Vescovo della Diocesi di San Marino-Montefeltro, S.E. Mons. Domenico Beneventi, a seguire lectio magistralis di S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, dal titolo “Il turismo religioso, contemplazione della bellezza”. Il programma proseguirà alle 11.30 con una tavola rotonda dal titolo “I cammini e il loro valore spirituale”, tra i relatori Monica Valeri Project Leader turismo religioso APT Emilia-Romagna, Raffaella Rossi Direttore St. Francis Way, Massimo Ferruzzi Advisor della Segreteria di Stato per il Turismo, Fabrizio Leggio Assessore per il Turismo del Comune di Assisi, Francesco Boggi Co- founder della Community Cammini d’Italia. Alle 12.10 Eva Crosetta volto RAI e conduttrice del programma “Sulla Via di Damasco”, intervisterà Davide Rondoni, scrittore e filosofo e Presidente del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dell’Ottavo Centenario della Morte di San Francesco di Assisi, alle 12.30 è prevista la presentazione del libro “Il Paese dei Cammini” a cura di Miriam Giovanzana, editore Terre di Mezzo.

c.s. Segreteria di Stato Turismo


Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa