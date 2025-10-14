San Marino dona al World Expo Museum di Shanghai la copia del manoscritto Vita Sancti Marini

Questa mattina, presso il Padiglione della Repubblica di San Marino a Expo 2025 Osaka, si è svolta la cerimonia di consegna ufficiale al World Expo Museum di Shanghai della copia del manoscritto Vita Sancti Marini, rimasta esposta per i sei mesi dell’Esposizione Universale. La donazione è stata formalmente effettuata dal Commissario Generale di San Marino per Expo 2025 Osaka, Filippo Francini, alla presenza dei rappresentanti del museo, segnando un nuovo capitolo nel legame di amicizia e collaborazione tra San Marino e il sistema delle Esposizioni Universali. La preziosa copia del manoscritto, dono dell’editore Imago di Rimini al Padiglione sammarinese, rappresenta un simbolo della storia e dell’identità culturale della Repubblica più antica del mondo. Essa andrà ad arricchire la collezione del World Expo Museum, affiancando la Statua della Libertà che San Marino donò al termine di Expo 2010 Shanghai, come testimonianza della continuità del suo impegno e della sua partecipazione alle grandi esposizioni internazionali. “Con questo gesto – ha dichiarato il Commissario Generale Filippo Francini – la Repubblica di San Marino rinnova la propria volontà di lasciare una traccia duratura all’interno della memoria delle Esposizioni Universali. È un modo per condividere, attraverso la cultura e la storia, i valori di libertà, pace e cooperazione che da sempre ispirano il nostro Paese.” Attraverso questa nuova donazione, San Marino conferma il proprio ruolo attivo e simbolico all’interno della comunità mondiale dell’Expo, lasciando un’eredità che unisce la tradizione alla dimensione universale dei valori umani e culturali.

