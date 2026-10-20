San Marino e Abu Dhabi unite dalla musica: grande successo per il Concerto di Gala del gemellaggio tra l'Istituto Musicale Sammarinese e la Abu Dhabi Youth Orchestra and Choir

San Marino e Abu Dhabi unite dalla musica: grande successo per il Concerto di Gala del gemellaggio tra l'Istituto Musicale Sammarinese e la Abu Dhabi Youth Orchestra and Choir.

Si è concluso con il Concerto di Gala di venerdì 16 ottobre al Teatro Concordia di Borgo Maggiore il gemellaggio tra l'Istituto Musicale Sammarinese e la Abu Dhabi Youth Orchestra and Choir. Il progetto, realizzato con il Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, ha portato a San Marino una delegazione di giovani musicisti degli Emirati Arabi Uniti per una settimana di studio, prove e scambio culturale. Sul palco orchestra e coro si sono presentati come un'unica formazione: 78 musicisti, tra 62 allievi e 16 docenti delle due istituzioni, diretti dal M° Massimiliano Messieri e dal M° Aldo Dotto, con i maestri del coro M° Fausto Giacomini e M° Isabel Maria Canada Luna. Il programma si è aperto con gli inni nazionali dei due Paesi e ha proposto pagine di Gastoldi, Haydn, Saint-Saëns, Sibelius e Ravel. Ha visto inoltre il giovane violoncellista di Abu Dhabi Antonio Marco Iuppa impegnato come solista nel Concerto in Do maggiore di Haydn. In chiusura, un omaggio a Ennio Morricone. Il teatro, gremito, ha salutato i ragazzi con un lungo applauso. Alla serata hanno assistito l'Ambasciatore d'Italia a San Marino, S.E. Fabrizio Colaceci, e l'Ambasciatrice della Repubblica di San Marino negli Emirati Arabi Uniti, S.E. Elisabetta Bucci, a testimonianza del valore che il gemellaggio ha assunto anche sul piano dei rapporti tra i Paesi. La settimana aveva vissuto uno dei suoi momenti più significativi martedì 13 ottobre, con l'Udienza concessa dalle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti Gerardo Giovagnoli e William Casali alla delegazione di Abu Dhabi e ai rappresentanti dell'Istituto. Il gemellaggio è nato da un'idea di Valentina Tura, sammarinese ed ex allieva dell'IMS, oggi residente negli Emirati Arabi Uniti, che ha fatto da ponte tra le due realtà e ha suonato in orchestra al contrabbasso. «In un tempo in cui la contrapposizione sembra diventata la strada più percorsa, questi ragazzi hanno dimostrato che un'altra strada esiste. Venerdì sera, sullo stesso palco, differenze di lingua, cultura e provenienza sono diventate un'unica voce. È il senso più profondo di una scuola pubblica di musica, ed è solo l'inizio di un percorso che vogliamo proseguire», ha dichiarato Giacomo Volpinari, Presidente dell'Istituto Musicale Sammarinese. L'Istituto Musicale Sammarinese ringrazia la Reggenza, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, la Abu Dhabi Youth Orchestra and Choir, i docenti, gli allievi e le famiglie, e quanti hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa.

C.s. - Istituto Musicale Sammarinese

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