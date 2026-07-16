San Marino e accordo Ue, la Maggioranza: "Una giornata storica per la Repubblica" Il via libera del Coreper e del Consiglio dei ministri UE all’Accordo di Associazione. Entro ottobre la firma. Si apre definitivamente una nuova stagione di opportunità, crescita e piena integrazione europea per la Repubblica

San Marino e accordo Ue, la Maggioranza: "Una giornata storica per la Repubblica".

L’applauso spontaneo con cui, oggi, il Consiglio Grande e Generale ha accolto l’annuncio del Segretario di Stato agli Affari Esteri, Luca Beccari, ha restituito pienamente il significato della notizia: il via libera del COREPER e del Consiglio dei Ministri UE all’Accordo di Associazione tra San Marino e l’Unione Europea rappresenta un momento di portata storica per il nostro Paese. Non si tratta soltanto di un importante passaggio istituzionale e diplomatico. È il riconoscimento di un lavoro lungo, complesso e paziente, portato avanti negli anni con determinazione, competenza e senso dello Stato. Un percorso al quale hanno contribuito Governi, forze politiche, strutture amministrative e diplomatiche, nella consapevolezza che la maggior integrazione di San Marino nell’Unione Europa costituisse una scelta strategica per il futuro della Repubblica. Oggi San Marino può guardare con fiducia a una nuova stagione. L’Accordo di Associazione consentirà al nostro Paese di rafforzare la propria presenza nel contesto europeo, tutelando al tempo stesso la propria identità, le proprie prerogative e quella sovranità che, nella storia millenaria della Repubblica, non è mai stata sinonimo di isolamento, ma capacità di dialogare, costruire relazioni e affrontare con lungimiranza i cambiamenti del tempo. Le opportunità che si aprono sono rilevanti e concrete. I nostri giovani potranno accedere con maggiore facilità a percorsi di studio, formazione e lavoro in Europa. Le imprese sammarinesi potranno operare nel mercato unico in condizioni più favorevoli, superando ostacoli e barriere che ne hanno limitato la competitività. L’intero sistema Paese potrà beneficiare di un quadro più moderno, stabile e attrattivo, capace di favorire investimenti, innovazione e crescita. È, quindi, una giornata di soddisfazione e di legittimo orgoglio nazionale. La maggioranza desidera esprimere un ringraziamento sincero alla Segretaria di Stato per gli Affari Esteri, alla diplomazia sammarinese, ai funzionari e a tutti coloro che hanno lavorato con professionalità e dedizione per raggiungere questo risultato. Un riconoscimento va inoltre a quanti, pur nelle differenti sensibilità politiche, hanno saputo sostenere con coerenza un obiettivo fondamentale per l’interesse generale del Paese. Il risultato raggiunto non rappresenta, tuttavia, un punto di arrivo. È l’inizio di una fase nuova e decisiva, nella quale sarà necessario accompagnare l’intera comunità, le istituzioni, le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni verso la piena comprensione e valorizzazione delle opportunità offerte dall’Accordo. Serviranno responsabilità, capacità di programmazione e un impegno comune affinché questo traguardo si traduca in benefici reali per tutti. La maggioranza è pronta a fare la propria parte, con determinazione e spirito costruttivo, affinché l’integrazione europea diventi un autentico progetto di crescita nazionale. Oggi la Repubblica indossa i panni della festa, perché vede riconosciuto il valore di una scelta coraggiosa e lungimirante. La nostra antica libertà non si indebolisce nel rapporto con l’Europa. Al contrario, trova nuovi strumenti per affermarsi, proteggersi e proiettarsi nel futuro. San Marino apre una nuova pagina della propria storia: con le radici saldamente custodite nella sua identità millenaria e lo sguardo rivolto, con fiducia e ambizione, all’Europa di domani.

c.s.

Partito Democratico Cristiano Sammarinese

Libera

Partito dei Socialisti e dei Democratici

Alleanza Riformista

Giovanna Cecchetti - Consigliere Indipendente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: