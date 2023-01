San Marino e Cattolica, i Natali di NexTime sono un successo

Il lungo week end dell’Epifania ha chiuso l’edizione 2023 de Il Natale delle Meraviglie della Repubblica di San Marino, evento ideato e realizzato per la Segreteria di Stato per il Turismo e per l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino da NexTime Eventi. NexTime Eventi, agenzia internazionale di Alberto Di Rosa ha realizzato l’edizione 2022/2023 dell’evento turistico più importante del palinsesto invernale della Repubblica di San Marino scegliendo per l’occasione il tema del viaggio e il claim “un viaggio incredibile”, claim divenuto per l’occasione anche un hashtag da migliaia di condivisioni social. Installazioni, luminarie, allestimenti, animazioni e show unici creati dal direttore artistico Simone Ranieri per un evento unico che ha riscosso il successo di turisti e visitatori locali, famiglie, giovani e giovanissimi. Da sabato 26 novembre, giorno dell’inaugurazione dell’evento fino domenica scorsa, oltre 45 giorni di eventi, nove dei quali animati da parate e sfilate, hanno accolto decine di migliaia di turisti per un successo unico. NexTime Eventi, che da anni cura live-show internazionali e grandi eventi aziendali si conferma la grande “fabbrica del Natale” grazie all’esperienza decennale nelle più importanti città italiane e ad una struttura di persone, collaboratori e attrezzature, specializzata in quella tipologia di evento. 150 le persone impegnate ne “Il Natale di Meraviglie” con 15 membri dello staff dell’agenzia, 10 ragazzi dedicati all’accoglienza, oltre 30 allestitori per la realizzazione delle attrazioni e 93 artisti impegnati negli show e nelle parate. Per la Repubblica di San Marino NexTime Eventi ha pensato e realizzato un’esperienza emozionale unica e con l’allestimento principale nell’iconica di Piazza della Libertà, dove ha trovato spazio la grande installazione luminosa del Polar Express, installazione animata per 104 volte nei giorni clou dallo show di un eccentrico capo treno e da luci, musica, suoni e proiezioni immersive. Per i sognatori di ogni età è stata realizzata e animata la “Fabbrica dei Giocattoli”, uno spazio coperto e riscaldato di 300 metri quadri ad ingresso gratuito, con laboratori creativi, macchinari magici, progetti segreti, trucca- bimbi e soprattutto Babbo Natale. Lo spazio, realizzato presso Campo Bruno Reffi, ha ospitato anche il live family show per le famiglie “La Fabbrica dei Giocattoli” scritto e diretto da Simone Ranieri di Illusion Group per Il Natale delle Meraviglie e distribuito in esclusiva da NexTime Eventi. Hanno completato il progetto del Natale sammarinese il Polar Park con la pista del ghiaccio da 360mq animata da 104 “show della neve”, i numerosi photset sparsi per il centro storico e le 34 baite dei tradizionali mercatini. Il progetto è stato arricchito da show itineranti per le giornate clou del programma, da iniziative di engagement per famiglie e turisti e da occasioni speciali come la produzione dello show di Banca di San Marino che con il supporto di NexTime ha organizzato, nella locatione della Fabbrica dei Giocattoli, le registrazioni video dello show televisivo collegato alla tradizionale lotteria della Vigilia. Anche l’evento di Capodanno, con i suoi show musicali, di intrattenimento ed animazione, si è sviluppato sul tema dei “giocattoli animati” che ha caratterizzato altri momenti dell’evento sammarinese ed è stato curato e organizzato da NexTime Eventi. Migliaia le persone presenti per il brindisi di San Silvestro. Main sponsor de Il Natale delle Meraviglie della Repubblica di San Marino e partner di NexTime Eventi il noto marchio di gioielli #BRAND. Sponsor Banca di San Marino, San Marino Outlet Experience, Grafikart, Titan Coop e Illusion Group. Tim San Marino, Salusland by Pharma Titano ed Energreen.sm sono stati partner tecnici dell’evento. Anche il Comune di Cattolica, per il secondo anno consecutivo ha affidato il proprio Natale a NexTime Eventi che nella storica Piazza Roosevelt ha dato vita ad un’ambientazione unica per immergere i visitatori nel regno della Regina di Ghiaccio. Ancora una volta a far bella mostra di sé, al centro della fontana di Cattolica, la scultura della Regina di Ghiaccio, simbolo del Natale della “Regina” dell’Adriatico. NexTime, sempre sotto la direzione artistica di Simone Ranieri (immagini della visual artist Alice Felloni e del light designer Salvo Nostrato), ha realizzato per l’occasione un video mapping “tailor made” per raccontare la storia della Regina di Ghiaccio, uno show onirico ed avvolgente che ha trascinato i visitatori nella magica atmosfera del Natale e nell’inedita fiaba. Conclusi gli show del Natale l’agenzia che ha sede nella Repubblica di San Marino tornerà a dedicarsi all’organizzazione di grandi show internazionali live e per la TV e ad eventi unici per aziende ed istituzioni.

Cs - Nextime eventi