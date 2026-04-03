San Marino e Europa: mercoledì 8 aprile l'incontro pubblico su diritti, lavoro e futuro

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20.30, presso la Sala Joe Cassar – Ex International di Borgo Maggiore, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Cittadini e Nuovi Diritti: Un’Europa più vicina – dai lavoratori ai pensionati, dall’istruzione alla sanità”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’occasione concreta di confronto sui temi dei diritti, delle prospettive future e del ruolo dell’Europa nella vita quotidiana, con particolare attenzione agli ambiti del lavoro, delle pensioni, dell’istruzione e della sanità. L’incontro intende coinvolgere lavoratori, pensionati, famiglie, studenti e tutti coloro che desiderano approfondire le opportunità e le sfide legate all’Accordo di Associazione, favorendo un dialogo aperto e partecipato, volto a raccogliere contributi, osservazioni e proposte utili alla definizione di politiche sempre più vicine ai bisogni reali della comunità. Saranno presenti i Segretari di Stato, che porteranno il proprio contributo e saranno a disposizione per ascoltare le istanze della cittadinanza e rispondere alle principali domande sui temi trattati. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita tutti a partecipare a questo importante momento di informazione, ascolto e condivisione.

C.s. - Segreteria di Stato Affari Esteri







