San Marino e Fano insieme per la promozione reciproca degli eventi di punta

La Segreteria di Stato per il Turismo e l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino hanno stretto un accordo per la promozione sinergica degli eventi a valenza turistica con il Comune di Fano. Nello specifico la Repubblica di San Marino propone le proprie iniziative e i propri eventi con un info point durante il celebre Carnevale di Fano che a sua volta viene promosso durante gli eventi sammarinesi. Nella giornata di ieri il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati è stato ospite del Comune di Fano per la prima giornata del Carnevale insieme al Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il Sindaco di Fano Massimo Seri, la Presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli, del Direttore ATIM Marco Bruschini e di numerosi assessori e sindaci dei comuni marchigiani. La promozione sinergica degli eventi e delle iniziative a valenza turistica fanno parte del progetto di collaborazione alla base del Tavolo Turistico Territoriale ideato dalla Segreteria di Stato per il Turismo e che vanta, ad oggi, la partecipazione di 116 Comuni delle Regioni Marche ed Emilia Romagna.

cs SdS Turismo