San Marino, è già possibile presentare le domande per l’assegno familiare integrativo

San Marino, è già possibile presentare le domande per l’assegno familiare integrativo.

Dal 1° luglio scorso è possibile presentare le domande per l’assegno familiare integrativo e per l’assegno familiare per il coniuge con figli di età inferiore a 36 mesi che non abbiano frequentato l’asilo nido a condizione che gli stessi e la loro famiglia siano effettivamente residenti in territorio sammarinese o titolari di permesso di soggiorno. Il titolare di assegni familiari può presentare domanda anche tramite una terza persona, munita di delega sottoscritta dall’interessato e di copia del documento di identità. Ai sensi della Legge 8 Maggio 2009 n. 64 così come modificato dall’art. 19 della Legge 22 dicembre 2023 n. 194, il diritto sussiste se il reddito familiare annuo pro-capite è pari o inferiore a 10.600 euro. La domanda, relativa all’anno 2025, deve essere presentata entro e non oltre il 30 Settembre 2026 all’Istituto per la Sicurezza Sociale - Ufficio Assegni Familiari.

La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da compilare da parte del richiedente, presso l’Ufficio Assegni Familiari, esibendo un documento d’identità e una marca da bollo da € 15,00;

Per richiedere la detrazione forfettaria relativa al mutuo/i dell’abitazione di residenza, documentazione attestante il mutuo con suddivisione della rata pagata comprensiva di quota capitale e quota interessi ed eventuale rimborso Eccellentissima Camera e rimborso Fondo Servizi Sociali riferiti all’anno di competenza (2025);

Per richiedere la detrazione forfettaria relativa al canone di locazione, copia del contratto di locazione con ricevute di pagamento canone per l’anno 2025;

Per richiedere la detrazione forfettaria relativa alle spese per l’assistenza continuativa domiciliare di un componente del nucleo familiare non autosufficiente o con invalidità, la relativa documentazione;

Per richiedere la detrazione forfettaria relativa alle rette per la frequenza di asili nido pubblici o privati accreditati, la documentazione attestante i pagamenti effettuati nel 2025;

Ai richiedenti per i quali sia stata emessa sentenza di separazione, si richiede copia della stessa con relativa omologa;

Copia dichiarazione dei redditi presentata all’estero;

Documentazione relativa a compensi di qualsiasi natura non inseriti nella dichiarazione dei redditi e percepiti da associazioni, federazioni sportive, Stato ed Enti autonomi, Corpi militari volontari o altri soggetti, ecc.

Per offrire il miglior servizio alla cittadinanza e agevolare la gestione delle pratiche, le persone interessate sono invitate a munirsi preventivamente di tutta la documentazione richiesta, anche in copia, e a prenotare specifico appuntamento utilizzando l’applicazione Book PA selezionando: “Ufficio Prestazioni Economiche (ISS) – Assegni Familiari – Domanda Assegno Familiare Integrativo”, sul portale della Pubblica Amministrazione. Si informa inoltre che l'Assegno Familiare Integrativo per il 2024 è stato liquidato con valuta in data 30 giugno 2026: l'importo erogato è visualizzabile tramite l'applicazione Arpa sul Portale della Pubblica Amministrazione, sezione Assegni Familiari. L’ISS ha completato, infatti, lo sviluppo di un importante novità dedicata alla gestione degli assegni integrativi: sarà possibile consultare online la propria posizione personale e lo storico dei contributi erogati dall’Istituto, grazie al servizio “ARPA – Archivio Posizioni Assicurative”, offerto dal Portale della Repubblica di San Marino, accendendo al sito www.gov.sm. L’Ufficio Assegni Familiari rimane a disposizione per contatti telefonici dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – al seguente numero 0549 994401.

C.s. - ISS

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