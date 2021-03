San Marino e Grecia insieme per il Turismo

A margine dell’incontro bilaterale fra il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e il Ministro del Turismo greco Harry Theoharis si sono tenuti altri appuntamenti finalizzati allo sviluppo dei rapporti fra San Marino e Grecia in ambito turistico e promozionale. Nello specifico Pedini Amati ha incontrato il Ministro dello Sviluppo Economico e degli investimenti Adonis Georgiadis, Angela Gerekou Presidente della Greek National Tourism Organization, la vice-ministro del Turismo Sofia Zacharaki, il Sindaco di Oropos, il vice sindaco di Maroussi e alcuni imprenditori locali che potrebbero valutare investimenti sul territorio sammarinese. L’auspicata e già programmata firma di un protocollo di intesa fra San Marino e Grecia in ambito turistico permetterà infatti sinergie comuni per la realizzazione di progetti di sviluppo turistico o comunque legati al settore. Un altro obiettivo dichiarato è quello di valutare investimenti greci in territorio sammarinese così come quello di collaborare all’interno degli organismi internazionali a cominciare dall’UNWTO, l’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite, che il prossimo mese di giugno si riunirà proprio ad Atene. Con il Greek National Tourism Organization, ente nazionale di promozione turistica, si è discusso di turismo tematico e di tutti progetti che seppur rapportati alle loro dimensioni, entrambi i Paesi stanno cercando di sviluppare come il turismo religioso, le experience outdoor, il turismo rurale, culturale, la promozione della meta turistica per il weeding, e l’enogastronomia. Con il vice ministro Sofia Zacharaki si è invece parlato di educazione e istruzioni in ambito turistico ipotizzando uno scambio fra Paesi per studenti del settore coinvolgendo anche la Segreteria di Stato per la Cultura e l’Istruzione. Con gli amministratori delle città di Maroussi e Oropos il Segretario di Stato Pedini Amati ha avuto modo di discutere del progetto del Tavolo Turistico Territoriale che la Segreteria di Stato sta portando avanti per valorizzare i rapporti fra piccoli territori di aree vaste ipotizzando ulteriori incontri futuri anche con le amministrazioni sammarinesi. La Grecia, così come San Marino celebra l’Arengo, festeggia oggi, 25 marzo, la propria indipendenza. Un altro piccolo dettaglio che lega due nazioni solo apparentemente distanti.

c.s. Segreteria di Stato Turismo