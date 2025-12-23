San Marino e il valore delle relazioni: quando competenze e dialogo costruiscono il cambiamento

Negli ultimi anni, il settore immobiliare e condominiale è stato attraversato da profonde trasformazioni, spesso silenziose ma decisive. In questo contesto, anche i professionisti della Repubblica di San Marino hanno saputo ritagliarsi uno spazio credibile e riconosciuto, grazie a un lavoro costante fondato sul dialogo istituzionale, sul confronto con le categorie professionali e su una presenza attiva nei contesti nazionali e internazionali in cui si costruisce il futuro delle regole. Un segnale significativo di questa dinamica arriva dall’Italia, dove è stata recentemente presentata una proposta normativa di modifica alla legge sul condominio, in vigore dal 2012. Per oltre dieci anni, quella riforma non aveva conosciuto interventi strutturati; oggi, improvvisamente, il tema è tornato al centro del dibattito pubblico, mediatico e politico. Un fatto che merita attenzione. La proposta nasce in un contesto profondamente mutato: nuove esigenze dei cittadini, maggiore complessità nella gestione degli immobili, crescente attenzione alla professionalità degli amministratori e alla sostenibilità dei modelli gestionali. Temi che, negli ultimi anni, sono stati al centro di analisi, studi e confronti anche al di fuori dei confini italiani. In questo scenario si colloca il lavoro svolto dalla Presidenza di ASACON – Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali, che, sotto la propria guida, ha promosso convegni, tavoli tecnici e momenti di approfondimento con professionisti, istituzioni e rappresentanti del mondo accademico, affiancati da un costante dialogo e da incontri istituzionali con realtà sammarinesi, italiane ed europee. Un’attività che ha contribuito in modo concreto a mantenere vivo e qualificato il dibattito sul futuro della disciplina condominiale. Un impegno che non si è limitato alla sola formazione, ma che ha spesso anticipato temi e criticità oggi pienamente entrati nell’agenda legislativa. Non è un caso che, parallelamente a quanto avviene in Italia, anche il legislatore sammarinese abbia avviato da alcune settimane un nuovo percorso di lavoro sulla legge del condominio, riprendendo e sviluppando un iter già avviato nella passata legislatura. Un segnale chiaro di rinnovata attenzione verso una materia strategica per il patrimonio immobiliare, la tutela dei cittadini e la professionalizzazione del settore. Negli anni scorsi, proprio nell’ambito dei convegni ASACON e del dialogo con le istituzioni, sono stati presentati e discussi precedenti testi normativi e ipotesi di regolamentazione, con l’obiettivo di arrivare all’adozione di una legge ex novo sul condominio, moderna, organica e adeguata alle specificità del territorio sammarinese. Quelle proposte, allora oggetto di confronto e approfondimento, rappresentano oggi una base preziosa di lavoro e riflessione. In questo contesto, non si tratta di attribuire paternità dirette o automatismi tra un Paese e l’altro, ma di riconoscere che i cambiamenti normativi raramente nascono per caso. Essi maturano nel tempo, grazie a un terreno preparato da competenze, relazioni, visione e capacità di fare sistema. È anche così che si costruisce attenzione, si sensibilizza l’opinione pubblica e si accompagna il legislatore verso scelte consapevoli e responsabili. San Marino, con le sue dimensioni contenute ma con una forte capacità di visione, si conferma così un laboratorio di buone pratiche e un interlocutore credibile anche oltre i propri confini. Una realtà capace di incidere non attraverso la forza dei numeri, ma attraverso la qualità delle competenze e delle relazioni. Una vera e propria scintilla del cambiamento, che non fa rumore, ma accende processi. Il percorso intrapreso non rappresenta un punto di arrivo, bensì una conferma della direzione scelta: investire nella professionalità, nel confronto istituzionale e nella visione di lungo periodo. Una direzione che può rafforzare ulteriormente il posizionamento della Repubblica di San Marino e creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio, per i professionisti e per le imprese. In conclusione, colgo l’occasione per rivolgere a tutti i lettori, ai professionisti del settore e alle istituzioni i più sentiti auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo, con l’auspicio che il 2026 sia un anno di crescita, responsabilità e nuove prospettive per San Marino.

Andrea Gregnanin Vincenti / Presidente ASACON – Associazione Sammarinese Amministratori Condominiali

