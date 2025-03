San Marino e Italia: siglato Protocollo d'Intesa per una Cooperazione Parlamentare rafforzata

Si è tenuto oggi, presso Palazzo Pubblico, un incontro di alto rilievo istituzionale che ha sancito un nuovo, significativo capitolo nelle secolari relazioni tra San Marino e l'Italia. La Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione della Repubblica di San Marino e la Commissione Affari esteri e difesa del Senato della Repubblica Italiana hanno infatti sottoscritto un Protocollo d'Intesa sulla Cooperazione Parlamentare.

L'accordo, siglato dai Presidenti delle rispettive Commissioni, On. Michele Muratori per San Marino e Senatrice Stefania Craxi per l’Italia, testimonia la profonda consapevolezza del ruolo centrale che i Parlamenti rivestono nell’architettura democratica di entrambi i Paesi, in quanto espressione della sovranità popolare e garanti del pluralismo politico. Il Protocollo d’Intesa si fonda sul riconoscimento dei legami storici e culturali che intrecciano indissolubilmente le due Repubbliche, e sulla ferma convinzione che la diplomazia parlamentare rappresenti uno strumento privilegiato per consolidare le relazioni bilaterali, promuovere un proficuo dialogo interculturale e favorire un sempre maggiore avvicinamento tra i cittadini. Attraverso il Protocollo, le Parti si impegnano a strutturare e intensificare la cooperazione parlamentare, individuando aree di interesse comune su tematiche di primaria importanza globale e regionale.

Tra queste, la situazione internazionale, le politiche estere e di difesa – con particolare attenzione al contesto europeo – la cooperazione economica, la sicurezza e la lotta al terrorismo, le sfide ambientali e climatiche, i flussi migratori e la promozione della cultura. Il documento prevede l'istituzione di un dialogo parlamentare ad alto livello, formalizzato in incontri bilaterali a cadenza almeno annuale alternativamente ospitati nei due Paesi. L’intesa si arricchirà inoltre di ulteriori iniziative congiunte, quali conferenze, seminari, sessioni di lavoro e un coordinamento più efficace in ambito parlamentare internazionale. Si ipotizza anche uno scambio di funzionari parlamentari per favorire la condivisione di competenze e best practices. Al termine della cerimonia di firma, il Presidente Muratori ha dichiarato: "Il Protocollo d'Intesa rappresenta un importante strumento per formalizzare e intensificare la collaborazione tra le nostre Commissioni parlamentari. Attraverso un dialogo strutturato e regolare, potremo confrontarci efficacemente sulle principali tematiche di politica estera e sicurezza, promuovendo iniziative congiunte e condividendo analisi e approcci nell'interesse reciproco dei nostri Paesi."

Così invece la Presidente Stefania Craxi: “I legami di amicizia tra i due Paesi, unici nel panorama europeo, afferiscono alla storia. Numerosi sono gli accordi sul piano politico, economico culturale che legano i due Paesi. Oggi aggiungiamo un tassello in più consci che il dialogo parlamentare consoliderà ulteriormente i legami tra le due Repubbliche e che le sfide che ci attendono ci troveranno ad affrontarle fianco a fianco”. La firma del Protocollo d'Intesa odierno rappresenta un passo avanti significativo nel consolidamento del rapporto privilegiato tra San Marino e l'Italia, e testimonia la volontà comune di affrontare con sinergia le complesse sfide del presente e di costruire un futuro di prosperità e sicurezza condivise.

Michele Muratori Presidente Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione della Repubblica di San Marino

Stefania Craxi Presidente Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato della Repubblica Italiana