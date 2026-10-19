San Marino e l’Unione Europea, insieme ad Andorra, firmano l’accordo di associazione: una pagina di storia per la Repubblica A Bruxelles la firma che segna una svolta nei rapporti tra San Marino e l’Unione europea. Beccari: ‘Un traguardo storico, frutto di anni di impegno e di una scelta di futuro per il Paese’

San Marino e l’Unione Europea, insieme ad Andorra, firmano l’accordo di associazione: una pagina di storia per la Repubblica.

La Repubblica di San Marino e l’Unione europea, insieme al Principato di Andorra, hanno firmato oggi a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, l’Accordo di associazione, raggiungendo un traguardo storico destinato a segnare in modo profondo il futuro del Paese e il suo rapporto con l’Europa. La cerimonia di firma si è svolta alle ore 13.00 a Palazzo Berlaymont. L’Accordo di associazione è stato firmato dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, per la Repubblica di San Marino e dal Commissario europeo Maroš Šefčovič per l’Unione europea. Contestualmente è stato firmato l’Emendamento alla Convenzione Monetaria, per l’Unione europea dal Commissario Valdis Dombrovskis. La firma rappresenta il compimento di un percorso politico e negoziale lungo e complesso, portato avanti con determinazione e con la consapevolezza che il rafforzamento delle relazioni con l’Unione europea costituisce una scelta strategica per San Marino. Un risultato che proietta la Repubblica in una nuova fase dei rapporti con l’Europa, aprendo prospettive concrete per cittadini, imprese e istituzioni. È un momento che va oltre il valore formale di una firma. È una decisione che racconta la capacità di un piccolo Stato di affrontare con ambizione e responsabilità le sfide del proprio tempo, tutelando la propria identità e costruendo nuove opportunità di crescita, cooperazione e sviluppo. ‘Oggi è uno di quei giorni destinati a rimanere nella storia di San Marino. La firma dell’Accordo di associazione con l’Unione europea è una pietra miliare e un punto di partenza di un nuovo capitolo, frutto di un percorso di quasi undici anni, sostenuto da quattro governi sammarinesi, che porta il Paese a una maggiore integrazione nel mercato unico europeo e, dopo 40 anni di relazioni, a diventare “partner” e non più solo amico dell’Unione. Il traguardo conseguito oggi ci riempie di orgoglio e di soddisfazione, perché dà concretezza a un lavoro fatto di impegno politico, competenza tecnica, confronto e determinazione. È il risultato di una scelta consapevole: guardare al futuro, rafforzare il legame con l’Europa e offrire al nostro Paese nuove opportunità, senza rinunciare alla nostra identità e alla nostra autonomia’, dichiara il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. ‘Dietro questo momento ci sono il lavoro di tante persone, la fiducia nelle istituzioni e la convinzione che San Marino possa affrontare da protagonista le trasformazioni che ci attendono. Oggi celebriamo un risultato straordinario; da domani avremo la responsabilità di tradurlo in benefici concreti per la Repubblica e per i suoi cittadini, conclude il Segretario Beccari. Il Commissario Maroš Šefčovič ha dichiarato: ‘Con la firma di questo accordo di associazione, apriamo un nuovo capitolo di partenariato più profondo tra l’Unione europea, Andorra e San Marino. Invia un segnale chiaro: in un momento di incertezza geopolitica e crescente frammentazione, la nostra risposta non è l’isolamento ma la collaborazione. Avvicinando le nostre economie e società, questo accordo rafforzerà la nostra resilienza collettiva, apportando maggiore stabilità, prevedibilità e opportunità. L’Unione europea ha tenuto e terrà conto delle caratteristiche peculiari di Andorra e di San Marino e resterà impegnata al loro fianco anche in futuro.’ San Marino firma oggi una scelta di futuro. La firma dell’Accordo apre la strada a una nuova stagione di relazioni, destinata a elevarsi a un livello più alto e strutturato, ampliando le opportunità di dialogo, scambio e collaborazione con le istituzioni europee.



c.s. SDS Affari Esteri



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: