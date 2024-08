San Marino e La Verna insieme per la promozione del turismo dei Cammini Due incontri per parlare dell’importanza dei Pellegrinaggi per la pace e il dialogo

San Marino e La Verna insieme per la promozione del turismo dei Cammini.

In occasione delle celebrazioni per gli 800 anni delle stigmate di San Francesco a La Verna il Coordinatore dell'Associazione Nazionale Città dei Presepi d'Italia Fabrizio Mandorlini, unitamente al Sindaco di Chiusi G. Tellini, al console della Croazia L. Cenci e alla sig.ra A. Bargellini madre dell'attuale Sindaco di Firenze Funaro, nella sede di mostre artistiche figurative devozionali, hanno organizzato tavole rotonde itineranti con assessori di alcune province toscane alle quali ha partecipato anche la Segreteria di Stato per il Turismo con il consulente per lo sviluppo del Turismo religioso Pietro Berti.

Domenica 11 agosto il moderatore Michele Fiaschi di San Miniato ha proposto una discussione sul tema "Bussola della Pace" mentre martedì 13, alla presenza di S.E. Domenico Beneventi il confronto si è spostato sul dialogo interreligioso e sulla necessità di favorire opportunità di incontro, confronto, opzioni e sviluppi culturali sulla rete di antichi, ma sempre vivi pellegrinaggi che permettono non solo di conoscere “l'Altro ma anche meglio se stessi”, come sottolineato all'incontro presso la Colonia San Marino gestita dall’Associazione Granello di Senape di Serravalle



Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

