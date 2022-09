San Marino e Messico, aumentare gli interscambi commerciali per fare crescere le due economie

La congiuntura economica e finanziaria globale è molto difficile. Aumento esponenziale costo energie e materie prime, inflazione, invasione dell’Ucraina con le sanzioni internazionali alla Federazione Russa, sono lo scenario in cui operano oggi le imprese di ogni comparto. In quest’ottica, gli interscambi commerciali con altri Paesi, aprire nuovi mercati export diventano concreto volano di resilienza e crescita, anche per le realtà produttive e di servizi di San Marino. A questa prospettiva è dedicato il seminario per le opportunità di crescita per le imprese del Titano, offerte dall’accordo T-Mec per il libero commercio nell’America del Nord, a cui aderisce la Repubblica Messicana. Appuntamento in programma venerdì 30 settembre nel Vip Lounge del San Marino Outlet Experience (ore 1030 – ingresso libero). Relatore dell’incontro S.E. Carlos García de Alba Zepeda, ambasciatore del Messico in Italia e concorrente in Albania, Mala e San Marino. Un’iniziativa realizzata con la collaborazione dell’Economic Development Agency della Camera di Commercio sammarinese e il consolato onorario dello stato centro americano a San Marino. “I volumi di scambio commerciale tra il nostro Paese e Messico non sono ancora elevati – spiega l’imprenditrice Mara Verbena dalla scorsa primavera Console Onorario del Messico a San Marino - oggi il mio obiettivo è lavorare per costruire relazioni sempre più solidi tra i due Paesi, dal punto di vista dei legami culturali, commerciali ed economici. In questa prospettiva è importante comunicare come esista una prospettiva reale di crescita export su tutti i mercati nord americani, offerti dal trattato T-Mec a cui aderisce la Repubblica del Messico. Per questo, ritengo grande interesse relazione e proposte che saranno presentate venerdì, dal massimo rappresentante diplomatico messicano in Italia e San Marino, S.E. Carlos García de Alba Zepeda”.

