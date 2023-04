San Marino e Messico celebrano i 15 anni di relazioni diplomatiche

Mercoledì 12 aprile 2023, San Marino ospiterà una serie di iniziative per celebrare il quindicesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica ed il Messico. Alla presenza dell’Ambasciatore messicano, S.E. Carlos Eugenio Garcia de Alba Zapeda, accompagnato dal Console onorario Mara Verbena, le celebrazioni prenderanno avvio con un incontro a Palazzo Begni con il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari e le rispettive delegazioni. In tale sede, verrà poi presentato un fiore dedicato all’occasione. La delegazione messicana sarà poi accolta dal Segretario di Stato per la Cultura, Andrea Belluzzi, e dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati. Per poi proseguire a Palazzo Pubblico per un’Udienza privata con gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini. La celebrazione culminerà con l’inaugurazione di un’opera artistica appositamente realizzata per l’occasione dal titolo “l’Orso Alebrije”. Si tratta di un’opera fortemente simbolica rappresentante un animale totemico, figura tipica del folclore messicano. Tale inaugurazione è prevista presso Piazzale delle Nazioni Unite a San Marino Città alle ore 16:30, alla presenza delle Autorità istituzionali ed aperta alla cittadinanza invitata a parteciparvi.

cs SdS Esteri