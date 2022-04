San Marino e Messico, diplomazie al lavoro per aumentare interscambi culturali ed economici

L’obiettivo dei rapporti diplomatici, anche e soprattutto nell’attuale scenario di drammatici conflitti, è quello di costruire relazioni e rapporti culturali e sociali, tra differenti nazioni. Fare crescere scambi e relazioni economiche e commerciali tra le imprese. Creare le condizioni per rapporti di mutue amicizia e solidarietà. È questo il significato delle giornate di visita ufficiale nella Repubblica della Libertà dell’Ambasciatore in Italia e San Marino conclusasi ieri sul Titano. Tre giorni d’appuntamenti in cui hanno trovato posto gli incontri i segretari di Stato sammarinesi agli Esteri e all’Industria, rispettivamente Luca Beccari e Fabio Righi e con i rappresentanti della Camera di Commercio. Visite e meeting anche in alcune delle più importanti realtà produttive e aziendali di San Marino. Tra queste: Sit Group, Robopac, Colombini Mobili, Denver, PromoPharma. Ad accompagnare l’ambasciatore nel suo calendario d’impegni è stata l’imprenditrice sammarinese Mara Verbena, dalla scorsa settimana neo Console Onoraria del Messico e San Marino. “Siamo a quindici anni dell’apertura delle relazioni diplomatiche tra i due Stati e oggi il vicendevole interscambio commerciale ed economico ha grandissimi margini di crescita e sviluppo. Nello svolgere il mio nuovo incarico il mio principale obiettivo sarà quello di fare conoscere e mettere in rapporto i rispettivi sistemi produttivi – ha spiegato Mara Verbena – senza però dimenticare come una relazione solida e duratura, passa anche per la reciproca conoscenza e apprezzamento delle proprie storie, culture e tradizioni. Nella mia nuova veste di Console ho potuto verificare, per esempio, come il fatto che San Marino sia la più antica Repubblica del mondo, rappresenti un valore di grande importanza per tutti gli interlocutori esteri che incontrano il nostro Paese”.

Comunicato stampa

Consolato Onorario del Messico nella Repubblica di San Marino