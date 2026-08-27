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San Marino e Regione Marche: nuova intesa sulla gestione faunistica e venatoria

27 ago 2026
San Marino e Regione Marche: nuova intesa sulla gestione faunistica e venatoria

Si è svolto oggi, presso la sede della Regione Marche, l’incontro istituzionale tra il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i Rapporti con l’A.A.S.L.P., Matteo Ciacci, e l’Assessore della Regione Marche Giacomo Bugaro, competente in materia di politiche faunistiche e venatorie. Al centro del confronto la definizione di una nuova intesa tra la Repubblica di San Marino e la Regione Marche, che supera l’accordo del 2005 con la Provincia di Pesaro e Urbino e apre una nuova fase della cooperazione istituzionale in materia di gestione faunistica e attività venatoria. Il nuovo Protocollo consentirà di ampliare e rendere più strutturata la collaborazione tra le due realtà, con particolare riferimento alla gestione e al monitoraggio della fauna selvatica, all’esercizio dell’attività venatoria, alla formazione e alla cooperazione amministrativa, tecnica e scientifica, secondo un principio di reciprocità e nel solco degli storici rapporti di amicizia e buon vicinato. L’intesa permetterà inoltre di rafforzare il coordinamento tra le rispettive amministrazioni e di rendere più semplici ed efficienti le procedure relative all’esercizio dell’attività venatoria da parte dei cittadini sammarinesi nel territorio marchigiano, compresa la gestione annuale dei tesserini venatori. L’incontro ha rappresentato un ulteriore passaggio nel percorso di definizione del nuovo Protocollo e ha consentito di approfondire gli aspetti di comune interesse, confermando la volontà di proseguire il confronto e la collaborazione istituzionale tra la Repubblica di San Marino e la Regione Marche.

C.s. Segreteria di Stato per il Territorio




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