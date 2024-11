San Marino e Tavoleto legati da ambiente e linea gotica. All'insegna del Green Festival

San Marino e Tavoleto legati da ambiente e linea gotica. All'insegna del Green Festival.

Ieri pomeriggio, nel municipio di Tavoleto, Gabriele Geminiani patron del Green Festival San Marino e Montefeltro ha incontrato il vice sindaco Davide Di Virgilio. La visita era finalizzata ad una imminente collaborazione fra le parti quando il comune pesarese, dal 2 al 8 dicembre, salirà per una settimana sul palcoscenico di Pesaro Capitale della Cultura 2024. “Una settimana tra cultura e paesaggio alla scoperta della Tavoleto che non conosci” è lo slogan dell’iniziativa.

Nell’incontro si è passati dai temi dell'ambiente a quelli della pace attraverso un itinerario, per ora solo ideale, che vorrebbe congiungere quei comuni del territorio, fra cui quello di Tavoleto, segnati dal passaggio della Linea Gotica, sul finire del secondo conflitto mondiale.

Nella visita ci si è poi soffermati su di un oggetto che faceva bella mostra di sé in una teca (nella foto). Si tratta del "kukri", caratteristico pugnale dei soldati gurkha, un oggetto fascinoso che unisce Tavoleto a San Marino e nello specifico Tavoleto al Cippo di Monte Pulito, situato nel Castello di Faetano.

Infatti se Tavoleto è arrivato a dedicare una via ai coraggiosi soldati gurkha (Via Gurkha), San Marino ha addirittura realizzato un monumento!

Un cippo panoramico per commemorare l’atto di alto eroismo e altruismo del soldato gurkha Sher Bahadur Thapa, che sacrificò la propria vita a favore di quella dei commilitoni feriti. Cippo ideato fra l’altro nel 2008 dallo stesso Geminiani e realizzato in bronzo e pietra di San Marino.

Per la “settimana della Cultura” di Tavoleto, il Green Festival San Marino e Montefeltro metterà a disposizione la propria esperienza organizzando una giornata di conferenze su “Territorio, biodiversità e cambiamenti climatici” insieme a laboratori didattici con i bambini della scuola primaria e una mostra dal titolo: “Dalle reti dei pescatori alla rete digitale. Pescatori e cittadini insieme contro le plastiche in mare”.

Nelle foto l’incontro fra Di Virgilio e Geminiani con accanto il Cippo di Monte Pulito.



Comunicato stampa

Green Festival San Marino e Montefeltro

