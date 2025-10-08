San Marino e UN Tourism: Pedini Amati a Dubai per consolidare l'Agenda mondiale del Turismo Accessibile

La Repubblica di San Marino rafforza il suo posizionamento internazionale come catalizzatore per l’inclusività nel settore turistico. Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, è stato scelto tra i relatori alla quinta edizione dell’Accessible Travel and Tourism International Conference (ATTIC 2025) in programma a Dubai per presentare al mondo l’Action Agenda sul Turismo Accessibile e il conseguente Compendium delle Buone Pratiche, documenti strategici redatti insieme all'Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UN Tourism) e scaturiti dal Convegno internazionale ospitato sul Titano nel novembre 2023.

La trasferta assume un elevato rilievo istituzionale e diplomatico. La conferenza si svolge sotto l'egida di UN Tourism, con cui San Marino collabora in modo proficuo su molteplici temi e che riconosce la Repubblica quale interlocutore fondamentale nelle politiche di sviluppo sostenibile e inclusivo.

La partecipazione sammarinese a Dubai, al fianco di autorità politiche globali, imprenditori leader del settore turistico e stakeholder impegnati per l'accessibilità, riafferma il ruolo del Titano come laboratorio di idee e motore di cambiamento. L'Action Agenda e il Compendium illustrati oggi rappresentano un vero e proprio vettore strategico che proietta l'esperienza di San Marino in un contesto globale, incentivando destinazioni e aziende ad adottare l'accessibilità come elemento fondante della competitività, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati, ha voluto sottolineare l'urgenza di un impegno concreto:

«I governi sono chiamati a un’azione più decisa, e in questo sforzo inclusivo dobbiamo riconoscerci tra i primi. L’accessibilità è un diritto inalienabile che abbiamo il dovere di assicurare. In questo contesto autorevole, San Marino si farà portavoce attivo in UN Tourism per l'accelerazione delle politiche sull'accessibilità, come peraltro già avvenuto con successo nel 2023. Porteremo avanti tale impegno, concordando ulteriori iniziative strategiche a partire dalla prossima Conferenza dell'Assemblea Generale che si terrà a Riad nel prossimo novembre».



