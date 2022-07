San Marino: ecco gli eventi del fine settimana

Gli eventi del fine settimana a San Marino San Marino, 21 luglio 2022 – Si prepara un lungo weekend estivo ricco di eventi nella Repubblica di San Marino: proposte che abbracciano vari generi musicali, competizioni storiche e grandi mostre. Achille Lauro, Ritorno a San Marino – 22 luglio Dopo aver rappresentato San Marino all’Eurovision 2022, Achille Lauro torna a San Marino. Un evento esclusivo nel quale Lauro incontrerà la stampa e i fan. Ore 19.00 - Campo Bruno Reffi, Centro Storico Info: http://tiny.sm/11o Torneo della Libertà – 23 e 24 luglio Anche quest’anno si disputerà la competizione dedicata agli arcieri a cura del gruppo storico La Cerna dei Lunghi Archi. Il torneo avrà inizio domenica 24 luglio alle 9.30 da Campo Bruno Reffi; arcieri sammarinesi e italiani si contenderanno il Collare di San Marino in una gara di precisione con la presenza di figuranti, tamburini e sbandieratori, che lascerà gli spettatori con il fiato sospeso. La finale sarà in Cava dei Balestrieri dalle 16.00. L’evento sarà anticipato sabato 23 luglio da una Grande Festa alle 21.30 in Piazzale Domus Plebis rigorosamente in abiti medioevali. Campo Bruno Reffi, Cava dei Balestrieri e Piazzale Domus Plebis, Centro Storico Info: www.ilunghiarchidisanmarino.org Peace&Dance – 23 e 24 luglio L’evento Peace&Dance nasce dall’amore per la musica e per il ballo, dalla voglia di pace e di divertirsi con leggerezza. Sabato 23 luglio salirà sul palco la cover band JBEES, una della più affermate del momento, che presenterà uno show dedicato alla musica anni ’70 e ’80; dj set con Yuma e Zyba prima e dopo il concerto. La band Mash Machine sarà la protagonista del live di domenica 24 luglio proponendo al pubblico dei mash-up fra pezzi presi dal grande repertorio black degli '70 e '80, dalla musica italiana e dalla dance; prima e dopo il concerto la musica di Mario Sabatino DJ. Le serate avranno inizio alle 19.30 e saranno presenti food truck con varie proposte culinarie. Campo Bruno Reffi, Centro Storico Info: info@patriziagallo.com Alba sul Monte…in concerto – 24 luglio Ritorna la rassegna estiva alla sua XIV edizione attesa da tutti gli appassionati di musica: Alba sul Monte…in concerto dà appuntamento domenica 24 luglio alle 6.00 per il primo dei sei spettacoli musicali in programma. “Melodie Italiane” è il titolo del concerto che vedrà il Maestro Sergio Scappini alla fisarmonica digitale insieme al tenore Pierfranco Manzi. Come da tradizione, seguirà la colazione con caffè e bomboloni. Ingresso: € 5,00 (inclusa la colazione) Orti dell'Arciprete (Basilica del Santo), Centro Storico Info e prenotazioni: 337 1008856 - cameratatitano@omniway.sm Le grandi mostre a San Marino Vittoria - Elisabetta II: da Regina a Regina – dal 22 luglio al 4 settembre Il percorso espositivo ripercorre le relazioni tra San Marino e la monarchia inglese, dal prezioso ed inedito “Trattato di Estradizione dei Criminali” siglato dalla Regina Vittoria nel 1899, al giubileo d'argento di Re Giorgio V, all'incoronazione di Giorgio VI fino all'assegnazione del Gran Collare alla Regina Elisabetta II nel marzo di quest’anno. L’inaugurazione si svolgerà venerdì 22 luglio alle 10:30 presso l’atrio di Palazzo Pubblico alla presenza dell’Ecc.ma Reggenza. Palazzo Pubblico Tutti i giorni 9.30-18.30 (ultimo ingresso 18.00) salvo chiusure per impegni istituzionali Ingresso gratuito Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche – fino al 4 settembre I rapporti fra Napoleone e San Marino: una selezione di documenti, opere d’arte, materiali librari, armi antiche, valori filatelici e numismatici a tema Museo San Francesco Tutti i giorni 9.30-18.30 (ultimo ingresso 18.00) Ingresso gratuito

