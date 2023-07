San Marino: ecco gli eventi del fine settimana

Proseguono gli appuntamenti dell’estate sammarinese con una settimana all’insegna della musica, del cinema e delle grandi mostre. Symbol Remember – 15 luglio L’evento che celebra la discoteca più iconica di San Marino torna a far rivivere le serate della mitica discoteca Symbol: a Campo Bruno Reffi sarà Symbol Remember. L’evento avrà inizio alle 20.00 con l’aperitivo seguito dalla cena di gala mentre alle 23.00 tornerà l’atmosfera del Symbol per rivivere le notti magiche della celebre discoteca con tanti ospiti e sorprese. Ingresso con cena: € 45,00 - Prenotazione obbligatoria. Ingresso dopo cena dalle 22:30: a partire da € 15,00, consumazione inclusa. Il ricavato del Symbol Remember Symbol Club andrà all’associazione ASDOS (Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno). Info e prenotazioni: 335 7247174 www.facebook.com/symbolclubrsm www.instagram.com/symbol.club.sm Classica Giovani – 15 luglio La III edizione della rassegna Classica Giovani presenta concerti di musica classica eseguiti da giovani talenti vincitori di competizioni internazionali. In programma sabato 15 luglio Duo Violino – Pianoforte con Lucilla Rose Mariotti e Luigi Moscatello. Durante il concerto sarà possibile visitare la mostra degli artisti sammarinesi di Music’Arte. Chiostro dei Padri Servi di Maria, Valdragone. Ingresso € 8,00 Info: www.facebook.com/associazioneallegrovivo Cinema nei Castelli –14 15 e 16 luglio Dal 14 luglio il cinema si sposta nel Castello di Borgo Maggiore, in Piazza Grande. Venerdì 14 luglio “Frozen”, un oramai “classico” di animazione della Disney, sabato 15 luglio “Smetto quando voglio”, commedia con Edoardo Leo, domenica 16 luglio “School of rock”, una divertente commedia musicale. Inizio proiezioni: ore 21.30. Ingresso gratuito – In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate Info: www.sanmarinocinema.sm Grandi Mostre a San Marino Andy Warhol. Serial Identity – dall’8 luglio all’8 ottobre La mostra dedicata all’artista americano, padre della pop art. Più di 60 opere, provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, raccontano l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria la moda, alle più importanti opere pop.

Biglietti Intero: € 12,00 Ridotto: € 10,00 Sedi e orari Palazzo Sums - Città di San Marino Aperto tutti i giorni Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30 Dal 10 settembre all’8 ottobre: 10.00-18.00 Galleria Nazionale - Centro Storico Aperto tutti i giorni Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30 Dal 10 settembre all’8 ottobre: 9.00-17.00 Le casse chiudono mezz'ora prima della mostra Info: 0549 909421 - info@sanmarinoartecultura.com sanmarinoartecultura.com/mostre/warhol-serial-identity/

