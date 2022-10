San Marino entra a far parte dell’App TabUi

Anche la Repubblica di San Marino entra a far parte della piattaforma di informazione turistica territoriale TabUi: la collaborazione tra Repubblica di San Marino e TabUi è stata svelata in occasione della 59° edizione del TTG Travel Experience, a Rimini dal 12 al 14 ottobre 2022. Tutto ciò che può servire ai cittadini e ai turisti ancora più a portata di click: il nuovo progetto di TabUi, l’App di realtà aumentata nata nelle Langhe e estesa in tutta Italia, punta a fornire servizi mirati e professionali, mappando perfettamente attrazioni, punti di interesse, sentieri e attività commerciali, turistiche o eno-gastronomiche di ogni luogo. Annachiara Sica, Dirigente Ufficio del Turismo San Marino: ”La partnership con TabUi, rappresenta un importante strumento di promozione del territorio, in cui San Marino è entrata a far parte con i luoghi più iconici dell’offerta turistica sammarinese. In un’unica piattaforma semplice ed intuitiva sono contenuti tanti consigli utili per il turista alla scoperta della nostra meravigliosa Repubblica!”. Giorgio Proglio, CEO e fondatore di TabUi: «Si tratta di un’opportunità incredibile, il primo stato completamente tabUiato! Partiamo da San Marino che da sempre ho guardato con ammirazione per la sua strabiliante bellezza e capacità di attirare turisti nel suo piccolo territorio. Per questo motivo ringrazio il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e il Dirigente l’avv. Annachiara Sica per aver creduto da subito nel progetto TabUi”. Da ieri i più importanti punti di interesse di San Marino sono mappati e inseriti all’interno della TabUi App, disponibile gratuitamente su Apple Store e Google Play in tutto il mondo al seguente link: https://www.tabui.app/it/app

cs Visit San Marino