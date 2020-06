San Marino entra nel mondo dei pagamenti digitali con Cassa di Risparmio e BANCOMAT Pay®

L’innovazione tecnologica sta rivoluzionando con il fintech i tradizionali servizi bancari a disposizione dei correntisti e clienti. Allo stesso modo la pandemia Covid-19 sta trasformando il modo di vivere e di lavorare di famiglie ed imprese, e ci si avvia verso scenari nuovi, verso una “nuova normalità”. Cassa di Risparmio ha voluto assumere un ruolo primario nell’affrontare la nuova sfida e nell’offrire soluzioni innovative a favore della comunità sammarinese. Grazie alla collaborazione con Bancomat, società italiana leader nei sistemi di pagamenti a livello nazionale, la Cassa ha attivato il servizio BANCOMAT Pay®. Per gestire nel migliore dei modi i contatti con le persone e con gli oggetti di uso quotidiano e per svolgere facilmente ed in sicurezza le attività economiche e le transazioni quotidiane, Cassa di Risparmio propone la giusta soluzione ai pagamenti senza contanti e senza contatti. Grazie all’App gratuita, BANCOMAT Pay® permette di trasferire, richiedere e ricevere denaro con lo smartphone in tempo reale accedendo semplicemente alla propria rubrica contatti. Basta un touch per confermare il pagamento e concludere la transazione in assoluta sicurezza, e, grazie alla notifica immediata, poter verificare il pagamento appena concluso. Grazie a BANCOMAT Pay® dividere il conto in pizzeria è semplice; pagare il campo da calcetto per la partita del giovedì è veloce; condividere il pagamento del regalo per i nostri amici risulta semplice ed immediato. Cassa di Risparmio è la prima Banca in Repubblica a proporre il servizio di pagamento digitale che nei prossimi mesi permetterà anche di fare i propri acquisti presso gli esercenti convenzionati, semplicemente inquadrando il QRcode e la transazione sarà completata. Anche gli acquisti on line saranno ulteriormente facilitati, digitando il proprio numero di cellulare, e il pagamento sarà effettuato. Niente più banconote nè monete, i contanti hanno i minuti contati! con Bancomat Pay ®. Invitiamo tutti a scaricare l’App e a recarsi presso le nostre filiali per attivare il servizio.

Comunicato stampa

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.