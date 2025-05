San Marino esporta cultura ambientale a Pesaro

Settimana scorsa si è inaugurata presso il liceo artistico Mengaroni una mostra davvero fuori dall'ordinario dal titolo "Guardiani del mare. Dalle reti dei Pescatori alle reti sociali", un progetto di Gabriele Geminiani per il Green Festival San Marino . Il tema è la lotta alle plastiche in mare con il coinvolgimento di figure emblematiche nel rapporto uomo-mare come quelle dei marinai. Presenti al taglio del particolare nastro il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini con l'assessore per Ambiente e Sostenibilità Maria Rosa Conti. La mostra che resterà aperta fino al 23 maggio espone alla stregua di opere d'arte oggetti recuperati in mare dai pescatori e uno spazio laboratorio in cui poter osservare a occhio nudo e al microscopio il crescente problema delle microplastiche. Il festival organizzerà anche una conferenza su tali temi martedì 20 maggio alle ore 17:00 presso la Sala rossa del comune di Pesaro, il tutto nell'ambito della settimana del Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzata a livello nazionale dall'ASviS . Un bel risultato per un progetto come il Green Festival San Marino che negli anni si è conquistato autorevolezza e apprezzamenti con richiesta di partecipazione a eventi importanti a livello nazionale nell'ambito della sostenibilità da Brescia ad Ancona, testimonial di una San Marino virtuosa che va sostenuta e alimentata.