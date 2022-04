San Marino Expo Experience, unire le menti, creare il futuro

Si terrà sabato 30 aprile 2021 “San Marino EXPO Experience” l'evento organizzato da San Marino Outlet Experience in collaborazione con Segreteria di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste e l'Expo, il Commissariato Generale di San Marino ad Expo Dubai 2020 e il Padiglione San Marino Expo 2020 per celebrare il successo della partecipazione sammarinese all'Esposizione Universale di Dubai. Nella splendida cornice della Event Plaza di San Marino Outlet Experience a Falciano (San Marino), il Segretario di Stato per il Turismo, le Poste, la Cooperazione e l'Expo Federico Pedini Amati, il Commissario Generale di San Marino ad Expo Filippo Francini e lo staff del Padiglione San Marino ripercorreranno le emozioni dell’esperienza emiratina insieme agli artisti e ai performer che avevano animato il San Marino National Day dello scorso febbraio. L’evento, al quale prenderanno parte gli sponsor del Padiglione San Marino ad Expo 2020 e il management di San Marino Outlet Experience, è aperto al pubblico e prenderà il via alle 16 con la parata e il successivo spettacolo della Federazione Sammarinese Balestrieri. Seguiranno i saluti delle autorità e, alle 16.45, il concerto di Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta con Giostremia intervallato da un momento dedicato agli sponsor e alle loro testimonianze. Alle 18.15 verranno consegnati i diplomi di partecipazione ai volontari impegnati nel Padiglione San Marino, alle 18.30 l’evento si chiuderà con un’ulteriore esibizione della Federazione Sammarinese Balestrieri.