San Marino -Federazione Russa: obiettivo creare concrete opportunità di ampliamento del mercato per industrie, commercio ed operatori economici.

Il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio Fabio Righi ha incontrato oggi l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia e a San Marino Sergey Razov. Sul tavolo del confronto tanti gli argomenti affrontati al fine di trovare sinergie su temi di comune interesse che possano tradursi in opportunità concrete per gli operatori economici di entrambi i Paesi. La volontà di sviluppo dei rapporti economici con la Federazione Russa, già oggetto del Memorandum of Understanding sottoscritto tra i Ministri agli Esteri dei due Paesi, pretende oggi un approccio che permetta di tradurre le volontà già espresse in progetti ed azioni concrete che favoriscano l’incontro dei rispettivi tessuti socio-economici.

A tal riguardo, con l’obiettivo di potenziare i settori chiave dell’economia, è stata proposta la messa in campo di strumenti a sostegno degli imprenditori sammarinesi che vogliano collaborare ed operare con la Federazione Russia così come imprenditori russi che vogliano collaborare ed operare con il territorio della Repubblica.

Le parti si sono lasciate con l’impegno di portare il confronto sul piano governativo pianificando ulteriori appuntamenti nei prossimi mesi con focus su argomenti specifici.

Fabio Righi (Segretario di Stato Industria, Artigianato, Commercio, Ricerca Tecnologica, Semplificazione Normativa): “Il futuro economico della Repubblica risiede nel creare quante più opportunità possibili al di fuori dei propri confini con lo scopo da un lato di conservare e rafforzare il tessuto economico esistente, dall’altro di crearne di nuovo. San Marino seppur piccolo dovrà diventare un Paese accogliente per gli operatori di tutti settori offrendo loro la possibilità di dialogare ed operare con il resto del mondo in modo competitivo e sicuro. L’incontro di oggi è stato un primo reale passo verso questa direzione e la volontà e l’auspicio è quello di riuscire a concretizzare gli obiettivi posti, dando seguito con convinzione e pragmatismo a questo primo appuntamento”.



