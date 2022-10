San Marino festeggia i 15 anni di relazioni diplomatiche con il Viet Nam

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri informa che il prossimo mercoledì 19 ottobre, presso il Teatro Titano, alle ore 18:30, si terrà un evento relativo al 15° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Socialista del Viet Nam, organizzata dall’Ambasciata del Viet Nam in collaborazione con la Segreteria di Stato e il Dipartimento Affari Esteri. Si rende noto che l’evento culturale, è particolarmente sentito della Autorità diplomatiche vietnamite e consta di una breve componente istituzionale seguita da una sfilata di capi di abbigliamento tipici del Paese del Sud Est Asiatico e con richiami ai luoghi simbolo della nostra Repubblica, seguito da un ricevimento con prodotti tipici di entrambi i Paesi. Si trasmette in allegato apposita locandina, invitando la cittadinanza ad una gradita partecipazione a titolo gratuito. Per chi volesse partecipare è richiesta conferma via email all’indirizzo: ufficiostampa@esteri.sm o al seguente recapito telefonico: 0549 885400.

c.s. Segreteria di Stato Esteri