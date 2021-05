SAN MARINO FESTIVAL GENTILE Change! Costruire il Cambiamento

SAN MARINO FESTIVAL GENTILE, in programma dal 6 all’8 agosto 2021 nelle location più suggestive del centro storico della Repubblica, declina in incontri con ospiti internazionali, spettacoli e momenti esperienziali rivolti a tutte le età il tema della Gentilezza, abbracciando vari settori della cultura e del sociale: dall’economia alla scienza, dall’ambiente all’alimentazione, dalla filosofia alla comunicazione, dall'educazione all’impresa, dalla salute alla giustizia, dalla moda allo spettacolo. La manifestazione, alla sua prima edizione, porta il sottotitolo “CHANGE! Costruire il cambiamento” a sottolineare come la gentilezza e i valori ad essa collegati, quali felicità, ottimismo, perdono, gratitudine, siano reali motori di cambiamento capaci di generare un significativo impatto sociale, a partire da evidenze scientifiche. Organizzato dall’Associazione UnonellUno presieduta dall’Avv. Maria Selva, in collaborazione con l’Associazione My Life Design ONLUS con il team di progetto del movimento Italia Gentile, San Marino Festival Gentile si pone in continuità con la proclamazione della Repubblica di San Marino primo Stato Gentile al mondo, avvenuta lo scorso anno alla presenza dell’autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere Daniel Lumera, ispiratore dell’intero progetto di divulgazione della Biologia dei Valori che ha la sua espressione nel movimento Italia Gentile. Madrina d’eccezione dell’edizione 2021 del festival sammarinese l'attivista, conduttrice e attrice Rosita Celentano. Biografie Daniel Lumera, autore bestseller e docente, è riferimento internazionale nell’area delle scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione. È ideatore del metodo My Life Design®, il disegno consapevole della propria vita professionale, sociale e personale, e fondatore dell’Associazione My Life Design ONLUS, vocata a declinare il metodo in contesti educativi e nell’ambito di giustizia, sanità e ambiente, della My Life Design Academy, dell’Accademia dei Codici, dell’International School of Forgiveness e della Giornata Internazionale del Perdono. È, inoltre, promotore del movimento Italia Gentile, che in sinergia con l’Associazione My Life Design ONLUS cui fa capo incentiva la declinazione dei valori della gentilezza, del perdono, dell’ottimismo, della gratitudine e della felicità in progetti ad alto impatto sociale. Il movimento Italia Gentile nasce nella primavera 2020, durante il primo lockdown, quale espressione di adesione ai valori espressi nel libro “Biologia della Gentilezza”, edito da Mondadori (giugno 2020) e scritto a quattro mani da Daniel Lumera e dalla scienziata di Harvard Immaculata De Vivo, esperta mondiale nel settore dell'epidemiologia molecolare e della genetica del cancro. Grazie al libro, sull’esempio del “caffè sospeso” o della “spesa sospesa”, ha preso il via “l’atto di gentilezza sospeso”, che ha visto numerose persone donare il volume e dare vita a una serie di iniziative e progetti gentili che oggi coinvolgono circa 200.000 persone e un centinaio di realtà profit e non profit tra librerie, hotel, ristoranti, negozi e attività commerciali, imprese, organizzazioni e associazioni, istituzioni e Comuni Gentili, oltre alla Repubblica di San Marino, primo Stato Gentile al mondo. L’Associazione UnonellUno Onlus è un’associazione culturale costituitasi nel 2020 per proseguire l'impegno di San Marino come primo Stato Gentile, valorizzando gli ideali che l’antica Terra della Libertà da sempre porta avanti, forte del suo impegno internazionale. L’Associazione di volontariato My Life Design ONLUS, costituita nel 2018, accoglie l’eredità della My Life Design Foundation, organizzazione non profit nata in Spagna nel 2008 e formalizzata in Italia nel 2017 per raccogliere il lavoro pluriennale già svolto sul territorio nazionale, come i “Dialoghi sul Perdono” nelle scuole, occasione di incontro e di scambio cui hanno preso parte centinaia di studenti per riflettere sul concetto del perdono come abilità di vita. Successivamente l’iniziativa è stata estesa anche alle carceri, portando alla realizzazione di “Liberi Dentro”, progetto pilota di educazione alla consapevolezza negli istituti penitenziari. L’Associazione a livello metodologico si ispira al modello creato da Daniel Lumera in collaborazione con medici, psicologi e scienziati del My Life Design®, che affonda le proprie radici nei valori universali e nella sapienza millenaria dell’essere umano per una radicale trasformazione sociale. Le attività principali dell’Associazione vedono la realizzazione di progetti sociali in molteplici ambiti - educazione, giustizia, sanità, integrazione sociale, economia consapevole e ambiente - e nascono grazie a modalità partecipate, come risultato del contributo e delle potenzialità di ogni membro dell’organizzazione (www.mylifedesign.org).



