San Marino for Peace, ci saranno anche CSdL e CDLS con propri spazi.

CSdL e CDLS hanno aderito fin dalla prima presentazione della proposta, avanzata da Andrea Silvagni, alla giornata San Marino for Peace, in programma domenica 15 maggio a Montegiardino, sotto l'alto Patrocinio degli Ecc.mi Capitani Reggenti, con l'obiettivo anche di raccogliere fondi per sostenere l'accoglienza dei profughi ucraini a San Marino. La Confederazioni, assieme ad altre organizzazioni, saranno quindi presenti con propri spazi a questa grande iniziativa, in primo luogo per portare un messaggio di pace e di solidarietà verso le vittime del sanguinoso conflitto in Ucraina, le cui conseguenze si sono riverberate direttamente anche nel nostro paese, con l'accoglienza di 300 rifugiati ospitati per la maggior parte presso le famiglie sammarinesi. Gli spazi gestiti da CSdL e CDLS, oltre ad essere una testimonianza di partecipazione solidale al dramma del popolo ucraino, a favore della pace e del rispetto dei diritti umani, saranno anche un punto di informazione a disposizione dei cittadini scappati dalla guerra e rifugiati a San Marino, per quanto riguarda un possibile percorso di inserimento nel mondo del lavoro. Le due Confederazioni, nel condividere pienamente lo spirito e le finalità di questa iniziativa che si colloca nel solco della straordinaria risposta in termini di solidarietà dimostrata dai sammarinesi di fronte a questo assurdo conflitto, si associano agli organizzatori nell'invitare tutti i cittadini a partecipare a questa giornata all'insegna della pace, con un ricco programma istituzionale, artistico e musicale (concerto non stop con trenta gruppi a partire dalle 13.30). Per condividere questo messaggio di pace, appuntamento dunque a Montegiardino fin dalla mattinata dalle ore 10.30 fino alla sera alle 23.00.

