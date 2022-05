San Marino for Peace, prima esposizione pubblica per la replica della Campana della Pace delle Nazioni Unite

Prima esposizione pubblica per la replica della Campana della Pace delle Nazioni Unite durante il San Marino for Peace, partecipatissimo evento che si è tenuto nella giornata di domenica 15 maggio. Un'occasione creata per condividere un messaggio di Pace e rispetto dei Diritti delle persone attraverso la musica, le parole, la pittura, la scultura e la fotografia. La Campana della Pace dell'ONU, ricordiamo, fu realizzata dal soldato giapponese Nakagawa con monete provenienti da 26 paesi e donata alle Nazioni Unite nel 1954, dov'è tutt'ora esposta presso il giardino del quartier generale a New York. Al mondo ne esistono solo tre esemplari. Tre i momenti salienti del festival scanditi dai rintocchi della campana: l'apertura, il momento istituzionale e la chiusura. Il più importante di questi è coinciso certamente con la presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti S.E. Oscar Mina e S.E. Paolo Rondelli al secondo rintocco, suonato dal Console Generale Onorario del Giappone presso la Repubblica di San Marino Leo Achilli. "San Marino, paese pacifico dalla fondazione, credo sia il Paese più adatto per conservare una replica della Campana della Pace" ha dichiarato nel suo videomessaggio la sig.ra Seiko Takase, Presidente dell' "Association for the Preservation of UN Peace Bell - associazione affiliata al Dipartimento Comunicazioni Globali dell'ONU" e figlia del soldato giapponese che donò la Campana della Pace alle Nazioni Unite, invitando poi a pregare "per una pace assoluta nel mondo eterna, affinchè la guerra possa finire quanto prima". Parole di piena soddisfazione da parte dell'organizzatore dell'evento Andrea Silvagni: "evento unico che si può riassumere in un'unica parola: bello! Condensa tutte le emozioni e la meraviglia di una giornata che ricorderò per sempre". Risveglia sentimenti di speranza pensare come, anche in questa occasione, il rintocco della campana abbia idealmente e ancora una volta superato i confini e abbattuto le barriere innalzate dall'odio e dalla differenza per consegnare il suo messaggio di Pace.

c.s. ISSHO-NI San Marino & Giappone

