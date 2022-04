San Marino for the Children: 41 Quintali di beni alimentari per l'Ucraina

Sono tantissimi i messaggi di incoraggiamento che ci avete inviato in questi mesi per sostenerci in questo nostro percorso di aiuti che -con tanta fatica e tenacia- siamo riusciti ad avviare a favore dell'Ucraina. Il sostegno e la generosità che tanti di voi - in tanti modi - hanno voluto esprimerci davanti a questa tragedia ci ha consentito di costruire straordinari ponti di solidarietà tra San Maino e l'Ucraina; anche in queste situazioni così disperate davvero il Bene può fiorire sempre. Nel mese di Marzo appena trascorso abbiamo aiutato una Comunità di Suore con cui abbiamo contatti che è presente a Sighetu Marmatiei - città in Romania situata al confine con l'Ucraina - che ha dato accoglienza a centinaia di profughi dalla guerra in Ucraina. Oggi 26 Aprile 2022 , grazie al sostegno e collaborazione della Fondazione Simoncini-Galluzzi ed alla collaborazione degli amici di "People for Ukraine" , ABBIAMO INVIATO 41 QUINTALI DI BENI ALIMENTARI IN UCRAINA che - in particolare - saranno consegnati alla città di Bucha, a nordovest della capitale ucraina, una delle città più martoriate da questa guerra.

Come Associazione San Marino for the Children onlus davvero tutto il nostro impegno a proseguire questo nostro percorso di solidarietà per i profughi ed i più bisognosi dell' l'Ucraina tramite la RACCOLTA FONDI PRO EMERGENZA UCRAINA che continua con questo speciale conto corrente senza spese: RACCOLTA FONDI PRO EMERGENZA UCRAINA IBAN : SM 69 S 06067 09803 000030155777 Conto corrente intestato : Associazione San Marino for the Children onlus Grazie sempre per la vostra generosità ed attenzione, davvero il nostro più grande grazie di cuore.



