San Marino for the Children: emergenza “ciclone tropicale Idai"

I paesi colpiti dal Ciclone “IDAI” cercano di fare una stima dei danni e inviare i soccorsi alle zone piu’ colpite. Il Mozambico ha visto le distruzioni piu’ pericolose e conta gia’ mille persone portate via dall’acqua. Mentre la catastrofe non e’ ancora terminata, il Malawi porta cibo, vestiti e acqua potabile nelle zone che piu’ hanno sofferto la distruzione. Un milione di abitanti soffre questa situazione di case e capanne distrutte e di un lungo, lunghissimo cammino verso la ricostruzione. La missione del Malawi cerca di accompagnarsi ai piu’ poveri condividendo un sacco di grano che permetta di tornare presto alla normalita’ di vita.E rinnova un appello per la raccolta e distribuzione di cibo. Oltre le case per tantissime famiglie e’ anche il dramma della perdita del raccolto. A chi e’ piu’ provato dall’alluvione, a chi ha perso il raccolto in cui sperava per sopravvivere alla fame, vogliamo poter offrire un sacco di grano. 50 Kilogrammi di granoturco costano in moneta locale, Malawi Kwacha 10,000. e corrisponde a Euro 12.00 Per i giorni a venire, quando l’acqua si sara’ ritirata e i villaggi avranno contato i loro morti e ricostruito le capanne, un sacco di grano sara’ il dono migliore per chi deve ricominciare daccapo con una nuova capanna e un nuovo campo da seminare. Un sacco di grano che vorremmo offrire in particolare a tutti gli orfani del Malawi , ai piu’ poveri che non si sentano abbandonati.

Per dare un tuo contributo all’acquisto di sacchi di grano questo è l’IBAN : IBAN SM 09 C 06067 09803 000030125247 ( Cassa di Risparmio RSM) conto corrente intestato a : Associazione San Marino for the Children ONLUS causale : Emergenza Malawi Grazie di cuore !





Comunicato stampa

San Marino for the children