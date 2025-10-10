San Marino for the Children: inaugurata la nuova scuola in Malawi dedicata a Marino e Marzia Forcellini

San Marino for the Children: inaugurata la nuova scuola in Malawi dedicata a Marino e Marzia Forcellini.

Alla fine di questo mese di Settembre 2025 è stata inaugurata in Malawi questa nuova scuola dedicata alla memoria di Marino e Marzia Forcellini e che all'ingresso porta i loro nomi insieme ad i loro ritratti. Una nuova luce si è accesa quindi per tanti bambini del Malawi: è stata inaugurata questa nuova scuola secondaria dedicata alla memoria di Marino Forcellini - un uomo che ha fatto della solidarietà e dell’educazione la sua missione di vita e che ci ha lasciato nel 2019 - ed a sua figlia Marzia che ha collaborato per tanti anni insieme a noi e che ci ha lasciato nel 2020, pochi mesi dopo la perdita del padre Marino. Questa scuola rappresenta l’ultima tappa – ma non certo la fine – di un cammino iniziato molti anni fa, quando Marino insieme alla moglie Tosca visse una profonda esperienza umana e solidale in Zambia, dove contribuì alla costruzione di un intero villaggio a memoria del figlio Angelo di cui ora questo villaggio porta il nome. Da quell’esperienza nacque in lui la determinazione profonda di continuare a fare qualcosa di concreto e duraturo per i più piccoli e i più fragili dell'Africa. Nel 2007, animato da questo spirito, fondò la Associazione San Marino for the Children onlus, con l’obiettivo di continuare a costruire scuole primarie, questa volta in Malawi, uno dei paesi più poveri dell’Africa. Grazie al suo impegno insieme a quello di tanti altri volontari e alla vostra generosità , l’Associazione è riuscita negli anni a offrire istruzione e speranza a più di 13.000 bambini che ogni giorno vengono accolti nelle scuole che abbiamo realizzato in Malawi. Marino Forcellini è scomparso nel 2019, ma non ha mai voluto che la sua opera si fermasse con lui. Poco prima di morire, ha voluto istituire la Fondazione Forcellini Pasqualini per fare in modo che la costruzione di scuole in Malawi potesse continuare anche dopo la sua morte. E così è stato. Nel 2025, la Fondazione Forcellini Pasqualini ha deciso di finanziare, in collaborazione con l’Associazione San Marino for the Children onlus e la Fondazione Simoncini-Galluzzi , la realizzazione di questa nuova scuola secondaria che si trova a Balaka ( Malawi) . Ora, i lavori sono terminati e la scuola è stata ufficialmente inaugurata il 25 Settembre 2025, accogliendo già i primi studenti. La struttura è moderna, funzionale, costruita con criteri sostenibili e dotata di spazi adeguati per l’insegnamento e l’apprendimento. La scuola porta con orgoglio il nome di Marino e di sua figlia Marzia Forcellini – un segno tangibile e duraturo del loro amore per l’Africa e per i bambini più poveri. Marino ci ha lasciato un’eredità preziosa – non solo economica, ma soprattutto umana. Questa scuola è il simbolo di ciò che un singolo uomo, animato da valori profondi, può fare per cambiare il mondo. Anche dopo la sua scomparsa, Marino continua a costruire futuro. La storia di Marino Forcellini è un esempio di come la generosità e la visione possano superare i confini e il tempo, e diventare seme fecondo per generazioni di bambini che oggi, grazie anche a lui, hanno la possibilità di imparare, crescere e sognare. Con coraggio e determinazione vogliamo proseguire questo nostro impegno verso l'infanzia più povera del Malawi insieme a tutti voi, grazie alla vostra amicizia ed al vostro sostegno.

c.s. San Marino for the Children

